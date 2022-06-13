россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро — Finance.ua
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россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

Сегодня 16:00
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За первые 100 дней полномасштабной войны против Украины россия заработала 93 млрд евро на экспорте ископаемого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Финляндии.
Согласно исследованию, Европейский союз остается самым крупным российским покупателем природного газа и нефти, на долю которого приходится 61% российского экспорта ископаемого топлива (57 млрд евро) в период с 24 февраля по 3 июня.
В разбивке по странам основными импортерами были:
  • Китай (12,6 млрд евро),
  • Германия (12,1 млрд евро)
  • Италия (7,8 млрд. евро).
Доходы россии от экспорта ископаемого топлива были получены в основном от поставок сырой нефти (46 млрд евро), почти вдвое меньше — от поставок трубопроводного газа (24 млрд евро), а остальные — от поставок нефтепродуктов (13 млрд евро), сжиженного природного газа (5,1 млрд евро) и, наконец, угля (4,8 млрд евро).
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Аналитик CREA Лаури Мулливирта отметил, что некоторые страны (такие как Польша, Финляндия и страны Балтии) сократили этот импорт с начала войны в Украину, но другие — Китай, Индия и Франция — увеличили его.
«Пока ЕС рассматривал возможность ужесточения санкций против россии, Франция, член Блока, увеличила свой импорт и стала крупнейшим в мире покупателем российского СПГ. Действия Парижа должны соответствовать его заявлениям», — заявил финский эксперт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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