ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику «зелеными» технологиями — Finance.ua

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ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику «зелеными» технологиями

Энергетика
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ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику «зелеными» технологиями
ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику «зелеными» технологиями
Еврокомиссия решила внести атомную и газовую энергетику в список «зеленых» технологий — так называемой «таксономии».
Об этом информирует Bloomberg.
Законодатели Европейского Союза проголосовали за так называемую таксономию, присоединение природного газа и атомной энергетики к экологическим инвестициям. Регулировка начнет действовать в начале 2023 года.
«Голосование означает, что новые газовые заводы смогут получить свежий пул денег от экологических, социальных и управленческих инвесторов, хотя в течение ограниченного времени и только когда эти мощности заменят угольные станции», — говорится в сообщении.
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После вторжения россии в Украину роль газа как переходного топлива на фоне стремительного роста цен и угрозы сокращения поставок стала под вопросом.
«Поскольку правомочие таксономии ядерной энергии и природного газа является не только политическим, но и научным спором, мы бы предпочли, если бы парламент решил не включать эти виды деятельности в таксономию», — сказал главный исполнительный директор German Investment Томас Рихтер.
Европейская комиссия ввела:
  • заводы должны получить разрешение на строительство до 2030 года, а до конца 2035 года перейти на возобновляемые или низкоуглеродистые газы;
  • новые электростанции, которые получат разрешение на строительство до 2045 года, должны не наносить значительный ущерб окружающей среде и водным ресурсам;
  • могут получить временную зеленую отметку газовые проекты, заменяющие уголь и выбрасывающие не более 270 г CO2-эквивалента на киловатт-час, или если годовые выбросы не превышают 550 кг на киловатт-час в течение 20 лет;
  • фондам нужно усилить раскрытие информации для инвесторов.
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Австрия и Люксембург планируют обжаловать это решение ЕК, хотя это может занять годы.
«Совершенно очевидно, что ни атомная энергетика, ни ископаемый газ не имеют ничего общего с устойчивостью. Мы, естественно, будем бросать вызов. Мы уже сделали подготовку, и Люксембург объявил, что присоединится к нам», — заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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