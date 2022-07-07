ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику «зелеными» технологиями — Finance.ua

ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику «зелеными» технологиями Сегодня 09:13 — Энергетика

ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику «зелеными» технологиями

Еврокомиссия решила внести атомную и газовую энергетику в список «зеленых» технологий — так называемой «таксономии».

Об этом информирует Bloomberg

Законодатели Европейского Союза проголосовали за так называемую таксономию, присоединение природного газа и атомной энергетики к экологическим инвестициям. Регулировка начнет действовать в начале 2023 года.

«Голосование означает, что новые газовые заводы смогут получить свежий пул денег от экологических, социальных и управленческих инвесторов, хотя в течение ограниченного времени и только когда эти мощности заменят угольные станции», — говорится в сообщении.

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После вторжения россии в Украину роль газа как переходного топлива на фоне стремительного роста цен и угрозы сокращения поставок стала под вопросом.

«Поскольку правомочие таксономии ядерной энергии и природного газа является не только политическим, но и научным спором, мы бы предпочли, если бы парламент решил не включать эти виды деятельности в таксономию», — сказал главный исполнительный директор German Investment Томас Рихтер.

Европейская комиссия ввела:

заводы должны получить разрешение на строительство до 2030 года, а до конца 2035 года перейти на возобновляемые или низкоуглеродистые газы;

новые электростанции, которые получат разрешение на строительство до 2045 года, должны не наносить значительный ущерб окружающей среде и водным ресурсам;

могут получить временную зеленую отметку газовые проекты, заменяющие уголь и выбрасывающие не более 270 г CO2-эквивалента на киловатт-час, или если годовые выбросы не превышают 550 кг на киловатт-час в течение 20 лет;

фондам нужно усилить раскрытие информации для инвесторов.

Австрия и Люксембург планируют обжаловать это решение ЕК, хотя это может занять годы.

«Совершенно очевидно, что ни атомная энергетика, ни ископаемый газ не имеют ничего общего с устойчивостью. Мы, естественно, будем бросать вызов. Мы уже сделали подготовку, и Люксембург объявил, что присоединится к нам», — заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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