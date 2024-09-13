ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года — Finance.ua

ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года

Евросоюз планирует официально утвердить стандарты для эмитентов стейблкоинов до конца года. Согласно законодательству ЕС о регулировании криптовалют (MiCA), технические стандарты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Об этом сообщает CoinDesk, ссылаясь на заявление представителя Европейской службы банковского надзора (EBA).

Разработкой стандартов занимались EBA и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам.

Читайте также У ЕС появился первый стейблкоин, который привязан к евро

После утверждения проекта Еврокомиссией его должен рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС. Только после формального принятия документы будут опубликованы, что сделает новые правила официальными. Они будут включать стандарты авторизации, стресс-тестирования и методы оценки количества и стоимости трансакций.

Стейблкоин — это криптовалюта , стоимость которой привязана к определенному активу, например доллару США.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.