ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года — Finance.ua

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ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года

Технологии&Авто
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ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года
ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года
Евросоюз планирует официально утвердить стандарты для эмитентов стейблкоинов до конца года. Согласно законодательству ЕС о регулировании криптовалют (MiCA), технические стандарты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Об этом сообщает CoinDesk, ссылаясь на заявление представителя Европейской службы банковского надзора (EBA).
Разработкой стандартов занимались EBA и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам.
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После утверждения проекта Еврокомиссией его должен рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС. Только после формального принятия документы будут опубликованы, что сделает новые правила официальными. Они будут включать стандарты авторизации, стресс-тестирования и методы оценки количества и стоимости трансакций.
Стейблкоин — это криптовалюта, стоимость которой привязана к определенному активу, например доллару США.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
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