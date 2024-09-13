ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года — Finance.ua

ЕС одобрит стандарты для стейблкоинов до конца года
Евросоюз планирует официально утвердить стандарты для эмитентов стейблкоинов до конца года. Согласно законодательству ЕС о регулировании криптовалют (MiCA), технические стандарты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Об этом сообщает CoinDesk, ссылаясь на заявление представителя Европейской службы банковского надзора (EBA).
Разработкой стандартов занимались EBA и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам.
После утверждения проекта Еврокомиссией его должен рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС. Только после формального принятия документы будут опубликованы, что сделает новые правила официальными. Они будут включать стандарты авторизации, стресс-тестирования и методы оценки количества и стоимости трансакций.
Стейблкоин — это криптовалюта, стоимость которой привязана к определенному активу, например доллару США.
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