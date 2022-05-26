ЕС обсуждает строительство нового морского газопровода за 3 миллиарда евро — Finance.ua

ЕС обсуждает строительство нового морского газопровода за 3 миллиарда евро

Сегодня 09:16 — Энергетика

ЕС обсуждает строительство нового морского газопровода за 3 миллиарда евро

Европейская комиссия обсуждает строительство нового морского газопровода на фоне энергетического кризиса.

Об этом сообщает газета Pais

Отмечается, что в Испании есть шесть действующих заводов по регазификации. Их могут использовать для решения проблемы с российским газом. Но сейчас они мало связаны с остальным ЕС.

Поэтому в ЕС хотят соединить Пиренейский полуостров с Италией по дну Средиземного моря. Строительство нового газопровода протяженностью 700 километров потребует инвестиций в размере от 2,5 до 3 млрд евро.

Читайте также ЕС намерен избавиться от зависимости от российского газа к 2027 году — Боррель

Напомним, в конце марта президент рф владимир путин издал указ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту «Газпром», сообщило, что четыре европейских покупателя газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в «Газпромбанке», необходимые для удовлетворения платежных требований россии. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в «Газпромбанке» счета в евро или долларах. российский банк, которых до сих пор не под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компании. Эта автоматическая конвертация не будет привлекать находящийся под санкциями ЕС Центральный банк россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.