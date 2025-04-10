ЕС не будет продлевать «торговый безвиз» с Украиной — СМИ — Finance.ua
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ЕС не будет продлевать «торговый безвиз» с Украиной — СМИ

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ЕС не будет продлевать «торговый безвиз» с Украиной — СМИ
ЕС не будет продлевать «торговый безвиз» с Украиной — СМИ
Европейский Союз не введет новые торговые преференции для Украины сразу после истечения срока действия механизма либерализации после 5 июня 2025 года.
Об этом корреспонденту «Европейской правды» на условиях анонимности сообщил один из европейских чиновников, осведомленный о ходе переговоров по торговле между Украиной и ЕС.
Еврочиновник отметил, что после 5 июня 2025 года — когда завершаются действующие меры «торгового безвиза» (автономные торговые меры, Autonomous Trade Measures, ATM), предоставленные ЕС Украине, — условия торговли вернутся к довоенным.
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В то же время, затем ЕС вместе с украинской стороной предложит некоторые благоприятные для Украины изменения.
«Начиная с 6 июня, автономные торговые меры — торговые преференции для Украины, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии рф, закончатся. Условия вернутся к довоенным. Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, ныне установленные против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и др.», — рассказал собеседник «Европейской правды».
Он добавил, что обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС, таких как сталь.
«Далее Евросоюз продолжит дискуссии о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы разработать максимально выгодные для обеих сторон условия торговли, и поддержать экономику Украины, которая страдает от войны», — сказал европейский чиновник.
По материалам:
Європейська правда
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