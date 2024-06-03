ЕС может ввести пошлины на российские товары, не подпадающие под санкции — FT — Finance.ua
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ЕС может ввести пошлины на российские товары, не подпадающие под санкции — FT

Мир
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ЕС может ввести пошлины на российские товары, не подпадающие под санкции — FT
ЕС может ввести пошлины на российские товары, не подпадающие под санкции — FT
Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на российские товары, не попавшие под санкции. Оборот импорта составляет до 42 млрд евро. Причем размер пошлины на пшеницу будет 95 евро за тонну, что равно запрету на импорт. Об этом сообщает Financial Times.
Министерство торговли ЕС попросило Еврокомиссию разработать план введения пошлин на продовольствие, ядерное топливо и медикаменты, а доходы от сборов, вероятно, пойдут на нужды Украины. Инициатива была выдвинута Швецией.
Пошлины должны вступить в силу 1 июля.
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«Хотя большинство торговых отношений ЕС с россией было остановлено, некоторые виды импорта все еще разрешены либо из-за отсутствия альтернативных вариантов поставок, либо из-за опасений вызвать сбои на мировом рынке», — сообщает издание.
Такие пошлины уже действуют в Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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