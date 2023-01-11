ЕС и НАТО создали спецгруппу по предотвращению блэкаута — Finance.ua

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ЕС и НАТО создали спецгруппу по предотвращению блэкаута

Энергетика
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ЕС и НАТО создали спецгруппу по предотвращению блэкаута
ЕС и НАТО создали спецгруппу по предотвращению блэкаута
Европейский союз и организация Североатлантического договора (НАТО) создали рабочую группу для реагирования на угрозы для критической инфраструктуры.
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Еврокомиссии отметила, что ЕС и НАТО должны усилить сотрудничество по безопасности инфраструктуры.
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«Мы видели саботаж на „Северных потоках“, который показал, что мы должны быть готовы и что мы должны противодействовать этому новому типу угроз. Поэтому сегодня мы учреждаем рабочую (целевую) группу ЕС-НАТО для устойчивости критически важных объектов инфраструктуры», — сказала фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии отметила, что в этой рабочей группе эксперты из Евросоюза и Альянса «будут работать не покладая рук, с целью выявления ключевых угроз для нашей критической инфраструктуры, изучения имеющихся у нас стратегических факторов уязвимости, а также для разработки ключевых принципов для улучшения нашей стойкости». Также рабочая группа будет предлагать меры по уменьшению последствий и меры по устранению недостатков.
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«Рабочая группа изначально будет отвечать за четыре сектора — это транспорт, энергетика, цифровая отрасль и космос. И конечно, мы будем отчитываться о наших результатах работы странам-членам или союзникам», — сказала фон дер Ляен.
Она добавила, что речь идет об обмене информацией и передовым опытом и о предупреждении угроз.

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По материалам:
УНІАН
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