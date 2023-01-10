ЕС и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве — Finance.ua

ЕС и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве
Сегодня ЕС и НАТО подписали свою третью совместную декларацию о сотрудничестве.
С заявлениями по итогам подписания вышли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«С началом войны россии с Украиной наше сотрудничество между ЕС и НАТО только укрепилось. Сегодня, приняв новую Совместную декларацию, мы выводим наше партнерство на новый уровень. Мы будем углублять наше прекрасное сотрудничество и расширять его на новые области», — отметила Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Война россии против Украины сблизила ЕС и НАТО. Сегодняшней декларацией мы хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень для обеспечения мира и стабильности», — добавил Шарль Мишель в Twitter.
Это уже третья декларация ЕС и НАТО — первые две были в 2016 и 2018 годах. Одна из важных вещей в этом документе, как указывает журналист Рикард Йозвяк в Twitter, состоит в том, что там впервые упоминаются и россия, и Китай.
Как сообщало Politico, в документе содержится обязательство по поддержке Украины.
Издание в середине декабря писало, что «в почти окончательном варианте ЕС и НАТО призывают россию «немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины» и снова заявляют о своей «непреклонной и постоянной поддержке ее независимости».
Они, как указывалось, также договорились «полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу». И они говорят, что «жестокая война россии» «ухудшила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей по всему миру».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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