ЕС готовит законы для уменьшения зависимости от иностранных техногигантов в 2026 году Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

ЕС готовит законы для уменьшения зависимости от иностранных техногигантов в 2026 году

Европейская комиссия планирует в 2026 году ввести ряд законов о цифровой инфраструктуре, которые преследуют единственную цель: уменьшить зависимость ЕС от иностранных, преимущественно американских технологических компаний.

Об этом сообщает Euractiv.com

По данным публикации, этот шаг снова ставит Брюссель на путь конфликта с Вашингтоном.

В то же время администрация Трампа продемонстрировала свое разочарование, угрожая ввести пошлины, экономические санкции и запретить бывшему комиссару ЕС Тьерри Бретону и активистам гражданского общества стран Евросоюза въезд в США.

«Брюссель утверждает, что эти меры необходимы для укрепления „цифрового суверенитета“. Однако американские чиновники и промышленные группы все чаще рассматривают их как протекционистские и потенциально репрессивные», — говорится в публикации.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.