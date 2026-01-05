ЕС готовит законы для уменьшения зависимости от иностранных техногигантов в 2026 году
Европейская комиссия планирует в 2026 году ввести ряд законов о цифровой инфраструктуре, которые преследуют единственную цель: уменьшить зависимость ЕС от иностранных, преимущественно американских технологических компаний.
Об этом сообщает Euractiv.com.
По данным публикации, этот шаг снова ставит Брюссель на путь конфликта с Вашингтоном.
В то же время администрация Трампа продемонстрировала свое разочарование, угрожая ввести пошлины, экономические санкции и запретить бывшему комиссару ЕС Тьерри Бретону и активистам гражданского общества стран Евросоюза въезд в США.
«Брюссель утверждает, что эти меры необходимы для укрепления „цифрового суверенитета“. Однако американские чиновники и промышленные группы все чаще рассматривают их как протекционистские и потенциально репрессивные», — говорится в публикации.
