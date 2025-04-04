ЕС готовит крупнейший штраф против соцсети X Илона Маска, — NYT Сегодня 20:21

ЕС готовит крупнейший штраф против соцсети X Илона Маска, — NYT

Регуляторы Европейского Союза готовят серьезные штрафы против социальной сети X миллиардера Илона Маска за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией. Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, этот шаг, очевидно, усугубит напряженность с США, поскольку будет направлен на одного из ближайших советников президента Дональда Трампа.

Среди предполагаемых мер — штраф и требования о внесении изменений в продукт, сообщают источники. В то же время ожидается, что санкции будут объявлены этим летом.

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При этом отмечается, что европейские власти все еще взвешивают, какой штраф выписать X, поскольку оценивают риски дальнейшего антагонизма с Трампом. По данным одного из источников, штраф может превысить 1 миллиард долларов. Это должно стать примером, чтобы удержать другие компании от нарушения Закона о цифровых услугах.

При этом Европейский Союз и X все еще могут добиться соглашения, если компания согласится на изменения, которые удовлетворят регуляторные органы.

«Мы всегда применяли и будем применять наши законы справедливо и без дискриминации по отношению ко всем работающим в ЕС компаниям в полном соответствии с мировыми правилами», — заявил представитель Европейской комиссии, исполнительной власти блока, отказавшись комментировать конкретно X.

В прошлом году европейские регуляторы пришли к выводу, что X нарушает закон, отказываясь предоставлять данные сторонним исследователям, что затрудняет измерение того, как дезинформация и другие вредоносные материалы распространяются на сервисе. Власти также считают, что X не обеспечила достаточную прозрачность в отношении рекламодателей или не проверила подлинность пользователей, которые платят за «подтвержденную» учетную запись, что делает платформу более уязвимой к злоупотреблениям и иностранному вмешательству.

При этом чиновники в Брюсселе ожидают, что Маск, критиковавший европейскую политику как форму цензуры, будет бороться с любым регулированием. В июле, после того как были опубликованы предварительные выводы Европейского Союза, Маск заявил, что с нетерпением ждет возможности обжаловать любое наказание в «очень публичной битве в суде».

УНІАН По материалам:

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