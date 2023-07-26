ЕС готов экспортировать украинское зерно через «коридоры солидарности» — Finance.ua

ЕС готов экспортировать украинское зерно через «коридоры солидарности» Сегодня 11:35 — Аграрный рынок

Европейский Союз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через «коридоры солидарности» после выхода россии из «зерновой сделки».

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает Sky News

«Мы готовы экспортировать почти всё. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года», — сказал он.

Войцеховский добавил, что до того, как россия вышла из Черноморского зернового соглашения, 60% украинского экспорта отправлялось по «коридорам солидарности», введенными ЕС и странами-соседями Украины. А остальные 40% продовольствия шли по Черному морю.

Как отмечает агентство Интерфакс, в начале июня 2022 года Еврокомиссия объявила о тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС, украинскими властями и операторами ради ускорения работы по организации «коридоров солидарности» для вывоза зерна по наземным маршрутам с территории Украины и далее через порты стран Евросоюза. «Коридоры» были организованы в ответ на морскую блокаду украинских портов.

Как сообщает издание Trans.info, «коридоры солидарности» позволяют перевозить товары через страны ЕС на баржах, по железной дороге, автомобильным транспортом или внутренними водными путями. С момента их запуска они позволили экспортировать 57 млн ​​тонн украинской продукции, что принесло €25 млрд прибыли сельхозпроизводителям и экономическим операторам в Украине.

Напомним, журналисты издания The New York Times убеждены, что для судоходных компаний остается меньше вариантов доставки украинского зерна на мировые рынки. По их мнению, это усугубляет торговый кризис, который усугубит давление на мировые цены на продовольствие. Опасения кризиса усугубились в связи с повреждением беспилотниками Shahed-136 ангара с зерном и резервуаров для хранения других грузов в порту Рени на Дунае.

25 июля на встрече министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе представители Германии и Франции выступили против продления ограничений на экспорт украинского зерна в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. По их мнению, внутриполитические споры в Польше накануне запланированных в текущем году выборов не должны разыгрываться «на спине Украины».

Между тем, члены литовского правительства направили в Еврокомиссию письмо с предложением использовать порты Балтии в качестве альтернативы для вывоза украинского зерна. В Брюсселе подтвердили важность «балтийского коридора».

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Фокус По материалам:

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