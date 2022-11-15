ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов — Finance.ua
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ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов

Казна и Политика
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ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов
ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов
Евросоюз каждый месяц будет выделять Украине по 1,5 млрд евро в следующем году на ремонт объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате российских атак. Украинская сторона также будет получать от союзников необходимую технику и оборудование для проведения восстановительных работ.
Об этом рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью Радио Свобода.
«Некоторые из этих устройств очень уникальны, и транспортировка является сложной задачей. Но я и мои коллеги знаем, как оказать эту помощь, в частности, при участии международных компаний, потому что часть этого оборудования производится за пределами Европы в разных часовых поясах, разных географических местах. С помощью этих компаний мы шаг за шагом доставим необходимые подстанции», — отметила она.
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Симсон добавила, что страны Европы готовы и могут обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы компенсировать часть утраченной генерации в Украине.
Также она напомнила о специально созданном Фонде поддержки энергетики, чтобы страны как из ЕС, так и из-за его пределов могли поддержать Украину.
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Напомним, начиная с 10 октября российская оккупационная армия разрушила ракетами и ударными дронами почти половину украинской энергетической инфраструктуры. В связи с атаками многих областей начались проблемы с энергоснабжением. Компания «Укрэнерго» вынуждена ежедневно вводить ограничения на потребление электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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