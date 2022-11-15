ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов — Finance.ua

ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов Сегодня 16:33 — Казна и Политика

ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов

Евросоюз каждый месяц будет выделять Украине по 1,5 млрд евро в следующем году на ремонт объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате российских атак. Украинская сторона также будет получать от союзников необходимую технику и оборудование для проведения восстановительных работ.

Об этом рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью Радио Свобода.

«Некоторые из этих устройств очень уникальны, и транспортировка является сложной задачей. Но я и мои коллеги знаем, как оказать эту помощь, в частности, при участии международных компаний, потому что часть этого оборудования производится за пределами Европы в разных часовых поясах, разных географических местах. С помощью этих компаний мы шаг за шагом доставим необходимые подстанции», — отметила она.

Симсон добавила, что страны Европы готовы и могут обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы компенсировать часть утраченной генерации в Украине.

Также она напомнила о специально созданном Фонде поддержки энергетики, чтобы страны как из ЕС, так и из-за его пределов могли поддержать Украину.

Напомним, начиная с 10 октября российская оккупационная армия разрушила ракетами и ударными дронами почти половину украинской энергетической инфраструктуры. В связи с атаками многих областей начались проблемы с энергоснабжением. Компания «Укрэнерго» вынуждена ежедневно вводить ограничения на потребление электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

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