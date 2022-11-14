На восстановление поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд грн — Шмыгаль — Finance.ua

На восстановление поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд грн — Шмыгаль Сегодня 12:41 — Казна и Политика

На восстановление поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд грн — Шмыгаль

На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 миллиардов гривен, а на ремонт объектов операторов системы распределения электроэнергии — около 5 миллиардов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«За время полномасштабной войны повреждено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные. Больше всего в Харьковской, Киевской, Донецкой областях. Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами все пытаемся восстановить. Работа идет 24/7», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 млрд гривен. Еще около 5 миллиардов понадобится для приведения в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии.

Кроме этого, премьер-министр сообщил, что плановые отключения потребителей от электроэнергии, которые в период с 10 по 31 октября затронули более 9 миллионов человек, будут продолжаться. Он добавил, что это вынужденная мера, чтобы «сохранить целостность нашей энергетической системы и уберечь ее от перегрузок».

«Как и в прошедшие недели, осознанное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам. Это вклад каждого из нас в энергетическую устойчивость», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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