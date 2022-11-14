рф серьезно повредила ключевой объект Укрэнерго: какие области пострадали больше всего — Finance.ua
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рф серьезно повредила ключевой объект Укрэнерго: какие области пострадали больше всего

Энергетика
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На прошлой неделе российские оккупанты серьезно повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго».
Это отразилось на электропитании Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областей, сообщил председатель правления Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
Пока ситуация в этих регионах остается сложной, поэтому там применяются плановые и аварийные отключения.
«Киевский и харьковский энергоузел — это крупные регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас вырабатывается. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября испытала украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», — пояснил он.
14 ноября плановые отключения света будут действовать в Киеве и 8 областях.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».
«В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях», — отмечается в сообщении.

Возможно ли оставить без света Украину

По материалам:
УНІАН
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