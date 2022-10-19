Эрдоган заявил о создании хаба для поставки газа из россии — Finance.ua
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Эрдоган заявил о создании хаба для поставки газа из россии

Энергетика
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Эрдоган заявил о создании хаба для поставки газа из россии
Эрдоган заявил о создании хаба для поставки газа из россии
На территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского топлива в Европу. О такой договоренности с путиным сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 октября в парламенте.
Об этом пишет Hurriyet.
«Европа думает о том, как обеспечить себя энергией будущей зимой. К счастью, у Турции такой проблемы нет. Более того, я надеюсь, что Турция станет центром снабжения природным газом», — сказал он.
По словам Эрдогана, о создании в Турции газового хаба он договорился на прошлой встрече с путиным.
«Европа сможет получать свой природный газ через Турцию», — заявил Эрдоган.

Как Европа избавляется от зависимости от российских энергоресурсов 🧐

Напомним, россия сократила поставки газа в Европу после того, как Запад поддержал Украину и ввел санкции. Поэтому страны вынуждены искать альтернативные источники поставок.
13 октября на переговорах в Астане путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции. российский диктатор считает, что такой хаб может стать не только местом продажи газа в европейские страны, но и площадкой для создания цены на топливо.
18 октября Еврокомиссия представила ряд мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом. В частности, странам ЕС предложено делиться друг с другом газом при возникновении чрезвычайной ситуации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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