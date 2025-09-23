Эрдоган планирует купить сотни самолетов Boeing и истребители Lockheed Martin Сегодня 23:43 — Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует закупку сотен американских самолетов и истребителей, в то же время требуя частичного производства деталей в Турции, чтобы компенсировать затраты более 10 миллиардов долларов.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg News.

Эрдоган намерен приобрести самолеты Boeing и истребители Lockheed Martin. Он отмечает необходимость производства части деталей в Турции. Эти соглашения требуют одобрения президента США Дональда Трампа во время встречи в Белом доме. Встречу планируется провести 25 сентября.

Читайте также россия хочет купить самолеты Boeing за замороженные активы — Bloomberg

Переговоры проходят на фоне напряженных отношений из-за приобретения Турцией российских систем С-400, что ранее привело к санкциям CAATSA и изъятию страны из программы F-35. В то же время Анкара надеется на изменение ограничений, что позволит приобрести 40 истребителей F-35A и отменить запрет на производство турецкими компаниями деталей для этих самолетов.

Турция также планирует приобрести 40 современных F-16 Viper и сотни бомб, ракет и запасных двигателей. Продажа F-16 позволит снять с вооружения устаревшие F-4 и временно повысить боеспособность авиапарка страны, насчитывающего около 240 самолетов.

Кроме того, Анкара обратилась в США с просьбой разрешить получение и сборку двигателей GE Aerospace F110 и F404, которые используются в истребителях американского производства и турецких военных самолетах Kaan и обучающих Hurjet. Ответ США пока не пришел.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.