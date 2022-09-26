Эпоха рынка работодателя: кого ищут и какие зарплаты предлагают работодатели (инфографика) — Finance.ua

Эпоха рынка работодателя: кого ищут и какие зарплаты предлагают работодатели (инфографика) Сегодня 08:09 — Личные финансы

Эпоха рынка работодателя: кого ищут и какие зарплаты предлагают работодатели (инфографика)

Рынок труда продолжает восстанавливаться. Если взять количество вакансий, размещенных на robota.ua сайте по состоянию на 1 февраля 2022 года (около 100 тыс.) за 100%, то 1 марта количество вакансий упало до критического минимума — 7% (7 тыс. вакансий).

Однако после этого бизнес постепенно адаптировался к изменениям и рынок труда начал оживать. Ежемесячно количество вакансий на сайте растет на 5%. И на 1 августа было 38% вакансий от довоенного уровня — 37 тыс. — 38 тыс. вакансий.

Об этом свидетельствует глобальное исследование украинского профессионального HR-хаба HUB. HR Today, опубликованное на портале robota.ua.

Динамика вакансий и резюме

Как отметил руководитель отдела маркетинговой аналитики robota.ua Иван Ромашов, если ориентироваться на количество вакансий и резюме довоенного периода, то в начале мая и кандидаты, и работодатели снизили свою активность почти до 0, после чего она стала восстанавливаться. Первыми начали восстанавливаться поисковики, своей довоенной активности они достигли 12 июля. В настоящее время активность кандидатов находится на довоенном уровне.

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Наступила эпоха рынка работодателя — вакансий очень мало, а поисковиков очень много. Напомним, что до войны в Украине был именно рынок поисковика — вакансий было очень много, а поисковиков — мало.

Топ-5 городов по количеству вакансий:

1 место — Киев — 13 282;

2 место — Львов — 3 754;

3 место — Днепр — 2 396;

4 место — Одесса — 1 920;

5 место — Винница — 920.

Структура вакансий: 51% вакансий сосредоточено в 2 городах — Киеве (40%) и Львове (11%). А также: Днепр — 8%, Одесса — 5%, Винница и Харьков — по 4%, Полтава, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Ужгород — по 3%, другие — 16%.

Популярные вакансии среди работодателей в Украине

Продавец-консультант — 11 520 грн.

Рабочий производства — 15 421 грн.

Водитель — 26 320 грн.

Интернет-маркетинг, SEO, интернет-реклама — 19 950 грн.

Бухгалтер — 13 854 грн.

Удаленная работа в августе по сравнению с довоенным временем изменилась следующим образом. Если в феврале по Украине насчитывалось около 6 тысяч вакансий, где работникам предлагали работать удаленно, то в августе их количество уменьшилось до 4 тыс.

По городам динамика выглядит так:

Киев — февраль (2188 вакансий) — август (2421);



Львов — февраль (946) — август (400);

Одесса — февраль (591) — август (209);

Днепр — февраль (296) — август (178);

Винница — февраль (118) — август (60).

Наиболее популярные вакансии удаленной работы сейчас в Украине:

оператор колл-центра;

веб-разработчик;

специалист тех. поддержки;

интернет-маркетолог;

копирайтер.

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