Работа на Западе Украины: кого ищут и какие зарплаты предлагают — Finance.ua

Работа на Западе Украины: кого ищут и какие зарплаты предлагают Сегодня 12:08 — Личные финансы

Работа на Западе Украины: кого ищут и какие зарплаты предлагают

Полномасштабная война негативно сказалась на рынке труда большинства регионов Украины, однако на Западе страны ситуация с активностью работодателей даже улучшилась. Дело в том, что сюда переехало большое количество компаний. Да и многие специалисты в поисках сравнительно безопасного места выбрали именно эту часть страны.

До войны жители западных населенных пунктов жаловались на нехватку вакансий. Часто выходом для них становился поиск работы за границей. Сейчас ситуация значительно лучше. По состоянию на начало сентября 2022 года релокейт сюда провели более 700 предприятий, 500 из них уже возобновили работу на новом месте. Сегодня, по данным кадрового портала grc.ua, на Западную Украину приходится 30% всех актуальных вакансий.

Где больше всего вакансий

С большим отрывом лидирует Львовская область. На этот регион приходится 13,2%. Это не удивительно, ведь и до войны этот регион находился на первых позициях в Западной Украине.

область. На этот регион приходится 13,2%. Это не удивительно, ведь и до войны этот регион находился на первых позициях в Западной Украине. Вторую позицию с показателем 4,3% занимает Ивано-Франковская область, третью — Закарпатская область (2,9%). Статистика, в целом, не вызывает удивления, ведь это развитые области с крупными городами — областными центрами. К примеру, только Львовская агломерация насчитывала до войны около 1,5 млн жителей. Меньше всего вакансий в Западной Украине приходится на Черновицкую область — 1,3%.



Как влияют ВПЛ на конкуренцию на рынке? Несмотря на то, что на Западную Украину переехало большое количество внутренне перемещенных лиц, они не повлекли за собой значительного роста конкуренции, ведь, как уже было сказано выше, множество новых предприятий нивелировали этот процесс. Во Львовской области этот показатель составляет 1,4 человека на место, в Ивано-Франковской — 1,2, в Закарпатской — 1,3. Даже регион с самой большой конкуренцией, Волынская область, имеет показатель конкуренции всего 2,1, что значительно «приятнее», чем во многих других областях страны, где эта цифра местами достигает 14 человек на рабочее место.

Какие зарплаты предлагают работодатели

На первой позиции, как и в топе активности, находится Львовская область. Здесь специалисты получают в среднем 18 800 грн. Второе место занимает Закарпатская область — 16 600 грн. А вот Ивано-Франковская область, отличающаяся высокой активностью рынка труда, уступила место в тройке. Здесь работники получают в среднем 14 400 грн. «Бронзу» отобрала Хмельницкая область, где работники зарабатывают 15 300 грн.

Что интересно, Черновицкая область с самым низким показателем активности опередила многие регионы в рейтинге средней прибыли. Здесь этот показатель находится на уровне 14 200 грн, то есть чуть ниже, чем в Хмельницкой области, которая замкнула тройку лидеров. Черновицкая область обошла, например, Ровенскую область (13 100 грн) и Тернопольскую область (11 400 грн). Тернопольская область является аутсайдером в этом рейтинге и уступает лидеру (Львовская область) ориентировочно на 40%.

Самые популярные профессиональные сферы

Рассмотрим, кого чаще всего ищут в разных областях Западной Украины. Сразу отметим, что сфера продаж — лидер почти везде.

Пятерка лидеров во Львовской области:

продажи (23,6%);

рабочий персонал (9,5%);

строительство, недвижимость (9,3%);

транспорт, логистика (8,5%);

административный персонал (7,1%).

Отметим, что категория «начало карьеры, студенты» пользуется здесь низким спросом. На эти вакансии приходится всего 7,1% актуальных вакансий. Почти во всех других регионах этот показатель значительно выше.

Ивано-Франковская область:

продажи (44,2%);

начало карьеры студенты (19,7%, почти втрое чаще, чем во Львовской области);

медицина, фармацевтика (8,7%);

маркетинг, реклама, PR (4,8%);

транспорт, логистика (4,8%).

На науку и образование приходится всего 0,3% вакансии. Однако такая негативная ситуация сложилась по всей Украине, так как образовательная сфера переживает серьезный кризис, начавшийся 24 февраля.

Закарпатская область:

продажи (44,2%, почти половина!);

начало карьеры студенты (19,7%);

медицина, фармацевтика (8,7%);

маркетинг, реклама, PR (4,8%);

транспорт, логистика (4,8%).

Следует обратить внимание на сферу медицины и фармацевтики, которая находится на лидирующих позициях. С началом войны в этом сегменте произошел коллапс, ведь многие специалисты уехали из страны, многие из них ушли в ряды ВСУ. К тому же кризис начался еще раньше: пандемия «напугала» многих работников и они покинули опасную сферу. Сегодня этот сегмент демонстрирует неплохие показатели.

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Хмельницкая область:

продажи (30,9%);

начало карьеры, студенты (18,3%);

производство, сельское хозяйство (10,8%);

транспорт, логистика (8%);

строительство, недвижимость (5,1%).

Отметим активность сельскохозяйственного рынка труда, который всегда демонстрировал хорошие показатели в Хмельницкой области. Этот регион известен поставщиком молочной продукции и сахарной свеклы.

Волынская область:

продажи (40,5%);

начало карьеры, студенты (23,3%);

бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (7,6%);

административный персонал (5,8%);

транспорт, логистика (5,8%).

А вот здесь сельское хозяйство почти не востребовано: 0,6%. Зато большим спросом пользуются «кабинетные» должности.

Тернопольская область:

продажи (39%);

начало карьеры, студенты (22,1%);

транспорт, логистика (9,1%);

бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (5,2%);

административный персонал (5,2%).

Транспорт и логистика здесь в который раз на высоких позициях. Конечно, повлиял переезд многих компаний в западные регионы, многие из которых наладили транспортные перевозки.

Ровенская область:

продажи (41,2%);

начало карьеры, студенты (21,3%);

бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (9,2%);

транспорт, логистика (5,3%);

административный персонал (3,8%).

Как видим, более 60% вакансий приходится либо на новичков, либо на специалистов по продажам.

Черновицкая область:

продажи (41,5%);

медицина, фармацевтика (16%);

транспорт, логистика (10%);

начало карьеры, студенты (8,5%);

административный персонал (7,4%).

Медицина и фармацевтика «чувствует» себя здесь лучше. Почти каждая шестая вакансия касается именно этой профессиональной сферы.

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