Сколько стоит арендовать жилье на западе Украины — Finance.ua

По данным Международной организации по миграции, в Украине с начала полномасштабного вторжения рф 7,7 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. С юга, востока и севера люди ищут убежища, в частности, в западных областях Украины.
Из-за безумного спроса цены на аренду жилья там в первые недели военного положения выросли как минимум в два раза. Риелторы рассказали, что происходит с ценами на третий месяц войны.
Черновцы
В Черновцах ситуация с арендой напряженная, квартир практически нет, рассказал местный риелтор. В первый месяц полномасштабного вторжения россии мужчина получал более сотни звонков в день от желающих арендовать жилье. Сейчас же, по его словам, запросов стало меньше — около двадцати дней. Цены на квартиры вдвое выше, чем были до 24 февраля.
«Если люди находят квартиру, которая по цене всего в два раза поднялась, то ее забирают в секунду. Это считается хорошей ценой. Просто есть мародерские цены, там, где ставят в 5-6 раз больше, чем были довоенные. Это неправильно. Такие квартиры где-то там висят, кто-то в рекламу их бросает», — рассказывает специалист.
По данным риэлтора, в Черновцах сейчас можно арендовать однокомнатную квартиру от 100 долларов в месяц, если она еще с советским ремонтом, до 500-600 долларов за жилье с современным ремонтом в новостройке.
Время поиска квартиры зависит от удачи и настойчивости человека. Он советует просто звонить всем — и риэлторам, и просто по объявлениям, и давать конкретный запрос: на сколько комнат нужна квартира, на какой бюджет рассчитываете.
Ужгород
В Ужгороде, если до 24 февраля арендовать однокомнатную квартиру можно было за 300 долларов, то сейчас такая стоит 500, рассказывает местная риелтор. По ее словам, сейчас цены стали несколько меньше, чем в первый месяц военного положения, но не вернулись к довоенному уровню. В среднем сейчас аренда выше на 200-300 долларов.
«Есть объекты, которые до войны сдавали за 200 долларов, а сейчас — за 500. В новостройке может быть квартира за 1000 долларов. До войны ее аренда была бы, пожалуй, долларов 500. Где-то в половину цены поднялись», — говорит риэлтор.
Цену формирует и человеческий фактор, говорит Татьяна: поскольку временно перемещенные готовы снимать жилье по предложенной стоимости, то цена остается повышенной. Сейчас желающих арендовать жилье в Ужгороде вдвое больше. чем предложенных квартир.
Если месяц назад люди интересовались в основном арендой, то сейчас есть и те, кто готов приобрести жилье в Ужгороде. Цены и на продажу, по словам Татьяны, выросли. Если, например, цена была 38 000 долларов за 2-комнатную квартиру, то теперь — 43 000. Дом был 250 тысяч долларов — стал 280 тысяч. В новостройке, например, была цена за квадратный метр 1000 долларов, а стала 1200-1300″, — отмечает эксперт.
Львов
Во Львове по сравнению с довоенным временем цена аренды увеличена на 10-15%, тогда как в первые недели войны была вдвое больше, говорит местный риелтор. Тогда, например, аренда однокомнатной квартиры могла стоить 1000 долларов, а двухкомнатной — 1500 долларов.
«До 24 февраля в день было 2-3 обращения, сейчас — 6-10. Если до 24 февраля в новостройке — первичный фонд — аренда хорошей квартиры стоила 400 долларов, сейчас она будет 500-550. Вторичная недвижимость — какие-то „чешки“, „хрущевки“ или старые дома — там аренда была по 200-250 долларов, сейчас — 300-350», — рассказывает он.
Желающих продать жилье во Львове в 5-6 раз больше, чем приобрести. Но если в довоенное время было 15-20 тысяч предложений продажи, то сейчас таких — 3-5 тысяч. Однако рынок купли-продажи невозможен до открытия реестра.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске цены на аренду квартир стали расти с ноября-декабря прошлого года, говорит местный эксперт. Связано это было с тем, что многие авиакомпании начали арендовать недвижимость для своих работников. Следовательно, цены тогда выросли на 10-15% и составляли в среднем 250-300 долларов за однокомнатную квартиру в центре города.
Но с начала полномасштабного вторжения спрос стал бешеным. «Квартиру можно было сдать за 600, 700, 800 долларов. Вопрос был не в цене, а в отсутствии квартир. Сейчас средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Франковске — от 300 до 500-600 долларов. Если квартира со всей мебелью, техникой, пылесосами, сушками, то до войны такая стоила 1000-1200 долларов в месяц. Сейчас — 1500 долларов (если говорим о недолгом периоде в 2-3 месяца). Если говорим об аренде на полгода и дольше, то цены в принципе процентов на 30 выше, чем до войны», — объясняет специалист.
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