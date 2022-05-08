Что будет с ценами на жилье в Украине: три сценария — Finance.ua

В Украине уже в мае может возобновить работу рынок недвижимости, однако из-за нарушения механизма ценообразования сложно прогнозировать, что будет с ценами на жилье в обозримом будущем.
Об этом рассказал эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.
Он напомнил, что в последние 15 лет цены на жилье формировались активностью застройщиков и девелоперов, которые и объясняли потенциальным покупателям, сколько будет стоить та или иная квартира. Рынок «вторички» же привязывался к стоимости новостроек.
Впрочем, говорит Артюхов, сейчас спроса на новостройки как такового нет и скорее всего в 2022 году он уже не сформируется, а рынком вторички никто не занимается.
«В настоящий момент спрос на новостройки уже отсутствует и вряд ли сформируется в 2022 году. Также ни застройщики, ни банки не будут в текущем году тратить бюджеты на рекламу недвижимости, как это было до последнего времени. Доля новостроек в составе продаж жилья по итогам 2022 года сократится с 60 до 20 процентов в пользу вторичного рынка где ценообразованием системно мало кто занимается. В итоге, спрогнозировать конкретный уровень цен на вторичке, крайне тяжело», — говорит эксперт.
Сценарии развития событий на рынке недвижимости
«В итоге, спрогнозировать конкретный уровень цен на вторичке, крайне тяжело», — сказал он, но добавил, что есть три варианта развития ситуации.
Согласно оптимистичному сценарию, квартиры в домах до 30 лет подорожают на 5-10%, но подешевеют на 5-10% в домах старше 30 лет.
При реалистичном сценарии ожидается падение цен на жилье на 5-10% в домах до 30 лет и на 15% в домах старше 30 лет.
А вот при пессимистичном сценарии недвижимость в домах до 30 лет может просесть на 15%, а в домах старше 30 лет — на все 20%.
Какой же именно из трех сценариев развития ситуации на рынке недвижимости будет реализован, зависит от таких факторов:
прекращение военных действий на территории страны;
наличие плана экономического развития страны;
запуск реального рынка ипотечного кредитования жилья.
Артюхов считает, что наибольшей популярностью будут пользоваться 2 и 3-комнатные квартиры, расположенные неподалеку от станций метро.
Справка Finance.ua:
ранее Кабинет министров возобновил возможность купли-продажи недвижимости в большинстве регионов Украины. Однако с оговорками, принятыми в условиях военного положения. Более детально об ограничениях мы рассказывали тут;
кстати, согласно данным портала ЛУН, по состоянию на начало мая в Украине возобновили строительство уже в 400 жилых комплексах. Если вы хотите проверить, продвигается ли строительство в том ЖК, в который вы вложили средства, можете воспользоваться интерактивной картой от «ЛУН»;
другой эксперт спрогнозировал, что многих украинских застройщиков в скором времени ожидают дефолты из-за подорожания строительных материалов, которые до войны закупались в россии и беларуси, и ввиду удешевления недвижимости.