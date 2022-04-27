Договор аренды жилья в военное время: как снизить риски — Finance.ua
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Договор аренды жилья в военное время: как снизить риски

Сегодня 19:00Недвижимость
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Реестры Министерства юстиции пока не работают, поэтому арендатору следует внимательно изучить документы владельца и не соглашаться на договор, если речь идет о доверенности.
В Украине новая волна эвакуации на запад из восточных и южных регионов Украины, где идут активные боевые действия.
Популярность аренды квартир и домов во Львове, Ужгороде и Тернополе растет.
Как проверить документы по договору аренды, рекомендации арендаторам:
В Украине в условиях военного положения доступ к реестрам Министерства юстиции ограничен. Поэтому проверить владельца жилья с помощью программы или телеграм-бота «Опендатабот» не получится, говорит Дмитрий Грибов, адвокат и советник юрфирмы «Ильяшев и партнеры».
Он призывает арендаторов жилья быть максимально бдительными.
«Я бы рекомендовал посмотреть правоустанавливающие документы и по возможности хотя бы снять копии или сфотографировать их. Следует четко прописать все реквизиты правоустанавливающих документов владельца в договоре аренды. Поскольку проверить подлинность доверенности невозможно, стоит заключать договор аренды непосредственно с собственником имущества», — говорит адвокат. То есть юристы не рекомендуют субаренду — когда договор аренды квартиры подписывают не с собственником, а с арендатором, который ранее подписал с ним договор.
Он также советует прописать в договоре порядок оплаты аренды жилья и уточнить, какие документы будет выдавать владелец, если расчет будет наличными.
«Для арендатора очень важно прописать порядок расторжения или перезаключения договора. Чтобы у арендодателя не возникло оснований заключать другие договоры за спиной у арендатора, а его самого выселять. Я бы рекомендовал предусмотреть штрафные санкции за такие действия», — резюмирует Грибов.

Шесть советов тем, кто хочет арендовать квартиру во время войны

  1. Сделайте копии правоустанавливающих документов.
  2. Проверьте, указаны ли в договоре аренды все реквизиты владельца.
  3. Заключайте договор напрямую с собственником жилья.
  4. Пропишите в договоре аренды порядок оплаты.
  5. Уточните, какие документы будут подтверждать оплату по договору аренды наличными.
  6. Укажите в договоре порядок расторжения или перезаключения договора.
По материалам: Фокус
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