Энергосистема, медучреждения и инфраструктура: в рамках программы восстановления Украины одобрено 130 проектов на 4,5 млрд грн — Finance.ua

Энергосистема, медучреждения и инфраструктура: в рамках программы восстановления Украины одобрено 130 проектов на 4,5 млрд грн
В рамках третьего этапа программы восстановления Украины было одобрено 130 проектов на общую сумму 4,5 миллиарда гривен. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, медучреждений, энергосистем и жилья для переселенцев.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Отбор проектов осуществляла Экспертная рабочая группа при Минразвития, в состав которой вошли представители профильных министерств, ассоциаций органов местного самоуправления, общественных и антикоррупционных организаций.
«Такой подход позволил обеспечить как прозрачность, так и высокий уровень экспертизы при принятии решений по финансированию», — утверждают в ведомстве.
Там также рассказали, что эти проекты будут реализовываться в общинах Украины по четырем направлениям.
Речь идет о:
- энергетической устойчивости общин: 36 проектов на 1,1 млрд грн;
- модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения: 68 проектов на 2 млрд грн;
- реконструкции медицинских учреждений: 21 проект на 1,1 млрд грн;
- строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц: 5 проектов на 0,3 млрд грн.
В ведомстве добавили, что реализация одобренных проектов начнется в ближайшее время. Общий срок выполнения составляет 18 месяцев, а объекты, связанные с энергетической устойчивостью общин, должны быть завершены до начала отопительного сезона, то есть до октября 2025 года.
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