Энергосистема, медучреждения и инфраструктура: в рамках программы восстановления Украины одобрено 130 проектов на 4,5 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Энергосистема, медучреждения и инфраструктура: в рамках программы восстановления Украины одобрено 130 проектов на 4,5 млрд грн

Казна и Политика
26
Энергосистема, медучреждения и инфраструктура: в рамках программы восстановления Украины одобрено 130 проектов на 4,5 млрд грн
Энергосистема, медучреждения и инфраструктура: в рамках программы восстановления Украины одобрено 130 проектов на 4,5 млрд грн
В рамках третьего этапа программы восстановления Украины было одобрено 130 проектов на общую сумму 4,5 миллиарда гривен. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, медучреждений, энергосистем и жилья для переселенцев.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Отбор проектов осуществляла Экспертная рабочая группа при Минразвития, в состав которой вошли представители профильных министерств, ассоциаций органов местного самоуправления, общественных и антикоррупционных организаций.
Читайте также
«Такой подход позволил обеспечить как прозрачность, так и высокий уровень экспертизы при принятии решений по финансированию», — утверждают в ведомстве.
Там также рассказали, что эти проекты будут реализовываться в общинах Украины по четырем направлениям.
Речь идет о:
  • энергетической устойчивости общин: 36 проектов на 1,1 млрд грн;
  • модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения: 68 проектов на 2 млрд грн;
  • реконструкции медицинских учреждений: 21 проект на 1,1 млрд грн;
  • строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц: 5 проектов на 0,3 млрд грн.
В ведомстве добавили, что реализация одобренных проектов начнется в ближайшее время. Общий срок выполнения составляет 18 месяцев, а объекты, связанные с энергетической устойчивостью общин, должны быть завершены до начала отопительного сезона, то есть до октября 2025 года.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems