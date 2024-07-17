Энергоатом подключил энергоблок-тысячник к энергосети Украины после планового ремонта — Finance.ua
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Энергоатом подключил энергоблок-тысячник к энергосети Украины после планового ремонта

Энергетика
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Энергоатом подключил энергоблок-тысячник к энергосети Украины после планового ремонта
Энергоатом подключил энергоблок-тысячник к энергосети Украины после планового ремонта
Для выполнения задания Министерства энергетики Украины, Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок — после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования.
Об этом сообщил Энергоатом.
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Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть.
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Учитывая сложную остановку в энергетике, специалисты Компании составляют максимум средств для оперативного проведения планово-предварительных ремонтов при обеспечении необходимого качества проведения работ. Все остальные энергоблоки компании, находящиеся на подконтрольной территории Украины, работают в плановом режиме.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 16 июля одобрила в целом законопроекты № 11 258 и № 11 259, освобождающие от налоговых и таможенных пошлин импорт машин разминирования и оборудования для энергетики. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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