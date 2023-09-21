Энергоатом начал гасить долги за прошлый год — Finance.ua

Энергоатом начал гасить долги за прошлый год
В сентябре 2023 года НАЭК Энергоатом уменьшила задолженность за прошлый год за услугу ПСО более чем на 2 млрд грн, возникшую из-за оккупации и отключения Запорожской АЭС.
Об этом говорится в сообщении НАЭК.
В целом, Энергоатом заплатил за услугу ПСО за сентябрь 2023 года уже более 6,3 млрд грн — это 70% от ее прогнозной стоимости.
Как отмечается в сообщении, это позволяет поставщикам универсальных услуг использовать около 3,3 млрд грн для собственных расчетов.
Также Энергоатом сообщил, что завершает плановую ремонтную кампанию 2023 года — к объединенной энергосети уже подключены семь атомных энергоблоков, из которых шесть — тысячники.
Отмечается, что ввод в работу энергоблоков после плановой перегрузки свежим топливом позволил Энергоатому как производить электроэнергию, так и получать доходы от ее продажи. В компании добавили, что это позволяет уже в сентябре платить услугу ПСО в полном объеме.
Также в Энергоатоме добавили, что в ближайшее время из планового ремонта выведут еще два атомных энергоблока.
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