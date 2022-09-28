«Энергоатом» до 2025 года хочет развернуть сеть зарядных станций для электрокаров — Finance.ua
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«Энергоатом» до 2025 года хочет развернуть сеть зарядных станций для электрокаров

Энергетика
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«Энергоатом» до 2025 года хочет развернуть сеть зарядных станций для электрокаров
«Энергоатом» до 2025 года хочет развернуть сеть зарядных станций для электрокаров
НАЭК «Энергоатом» планирует в течение двух лет развернуть сеть из 120 зарядных станций для электромобилей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, соответствующее распоряжение Кабинет министров одобрил 27 сентября.
Сеть состоит из 120 автомобильных электрических зарядных станций: 40 большой мощности (160+ кВт) и 80 — средней мощности (60+ кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях Украины. Сеть планируют создать в течение двух лет.
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«В Украине на сегодняшний день вместе с „гибридами“ количество электрифицированных авто составляет более 100 тысяч. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только для распространения частного электротранспорта, но и развития новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики», — комментирует министр энергетики Герман Галущенко.
При этом, добавил он, развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры способствует уменьшению зависимости Украины от ископаемого топлива, снижению уровня вредных выбросов в атмосферу, а затем — и улучшению общей экологической ситуации.

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По материалам:
Економічна Правда
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