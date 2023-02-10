Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны — Finance.ua
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Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны

Энергетика
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Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны
Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны
Энергетики компании «ДТЭК Сети» обжаловали в суде обвинения НКРЭКУ за отключения света в условиях войны и разрушение 50% энергосистем.
Об этом сообщается на сайте компании.
Энергетики предоставили Регулятору все объяснения, однако Национальная комиссия не учла их, как и не учла сложную ситуацию с электроснабжением регионов из-за российских атак.
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В ДТЭК подчеркнули, что компания делает все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную россией инфраструктуру.
Энергетики ДТЭК прилагают сверхусилия для того, чтобы в условиях войны и постоянных атак террористов на энергообъекты, у потребителей было стабильное электроснабжение и равномерные графики отключений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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