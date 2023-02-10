Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны — Finance.ua

Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны Сегодня 16:47 — Энергетика

Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны

Энергетики компании «ДТЭК Сети» обжаловали в суде обвинения НКРЭКУ за отключения света в условиях войны и разрушение 50% энергосистем.

Об этом сообщается на сайте компании.

Энергетики предоставили Регулятору все объяснения, однако Национальная комиссия не учла их, как и не учла сложную ситуацию с электроснабжением регионов из-за российских атак.

В ДТЭК подчеркнули, что компания делает все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную россией инфраструктуру.

Энергетики ДТЭК прилагают сверхусилия для того, чтобы в условиях войны и постоянных атак террористов на энергообъекты, у потребителей было стабильное электроснабжение и равномерные графики отключений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.