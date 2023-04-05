Энергетика, АЗС и супермаркеты. Список топ-100 компаний по оборотам в 2022 году — Finance.ua

Энергетика, АЗС и супермаркеты. Список топ-100 компаний по оборотам в 2022 году
В прошлом году вырос оборот предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, поставки электроэнергии и газа. Нафтогаз, АТБ и Д.Трейдинг возглавили топ украинских компаний по оборотам.
Об этом свидетельствует анализ Опендатабот.
Несмотря на полномасштабную войну, государство и государственные данные пытаются оставаться открытыми: Минцифры и Госстат планово обнародовали данные финансовой отчетности компаний за 2022 год.
Почти половина компаний в списке лидеров украинского бизнеса работают в сфере торговли:
- оптовой — 35% и розничной — 10%;
- на втором месте — предприятия, задействованные в сфере поставки электроэнергии и газа — их 17%.
Топ украинских компаний по оборотам возглавляет Нафтогаз, в тройку лидеров также попали АТБ и Д.Трейдинг — компания, продающая электроэнергию, газ, уголь и т.д. В список также попали такие компании как Сильпо, WOG и ОККО.
Подавляющее большинство компаний из перечня смогли увеличить свою выручку за 2022 год по сравнению с 2021 годом. Мощный рост зафиксирован у бизнесов, работающих в отраслях:
- поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (преимущественно государственные компании)
- у части предприятий оптовой торговли (к которым относятся, в частности, сети АЗС);
- компании по добыче угля, изготовлению металлопродукции и ее продажам.
За год больше всего возросли показатели таких компаний, как Энергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецэкспорт и в нескольких региональных представительствах ДТЭК: Павлоградуголь и Западэнерго.
А вот менее удачным был год у бизнесов, работающих в сфере наземного и трубопроводного транспорта и телекоммуникаций. К тому же, значительные убытки понесла часть металлургических предприятий, уничтоженных в результате боевых действий.
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