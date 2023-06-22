Энергетическая стратегия до 2050 года: как Украина поможет Европе избавиться от зависимости от россии — Галущенко Сегодня 14:34 — Энергетика

Во время проходящей в Лондоне Конференции по восстановлению Украины министр энергетики Украины Герман Галущенко презентовал Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.

Глава Минэнерго подчеркнул, что в результате беспрецедентных военных преступлений россии в отношении объектов гражданской энергетической инфраструктуры украинская энергосистема находится в довольно сложных условиях: продолжаются ежедневные прицельные обстрелы энергообъектов и сетей, до сих пор оккупирована ЗАЭС, которая давала системе 6 ГВт мощности, кроме того, теракт уничтожил Каховскую ГЭС.

В то же время энергетики проводят масштабную ремонтную кампанию, восстанавливая энергообъекты и готовясь к следующему отопительному сезону, который также может пройти в условиях российских прицельных атак.

«Сейчас мы производим ремонты и восстанавливаем объекты. Предпринимаются меры по укреплению устойчивости энергосистемы к военным вызовам. Мы готовимся к следующей войне на энергетическом фронте, которая может начаться следующей зимой. Этой зимой мы выиграли войну, мы выигрываем и в следующую», — убежден Герман Галущенко.

Глава Минэнерго призвал цивилизованные страны поддержать Украину в противодействии агрессору, усиливая санкции и не позволяя россии вернуться на энергетические рынки цивилизованного мира. Также ядерная отрасль государства-террориста должна быть наказана за пренебрежение и нарушение базовых принципов ядерной и радиационной безопасности.

Министр подчеркнул, что Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает восстановление энергетического сектора по самым современным технологиям, укрепление устойчивости системы и усиление энергетической безопасности Украины и европейского континента в целом.

Ключевая задача стратегии — превращение Украины в энергетический хаб Европы, который поможет континенту окончательно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива за счет производимой в Украине чистой энергии.

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«Поскольку Украина должна стать членом ЕС, наш энергетический сектор должен стать неотъемлемой частью энергетических рынков и целей безопасности ЕС. ЕС может положиться на Украину: мы готовы предложить европейским партнерам зеленую и чистую электроэнергию, крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища, потенциал для производства водорода и производство энергетического оборудования не только для восстановления Украины, но и для энергетического перехода Европы в целом», — отметил министр.

Герман Галущенко подчеркнул, что для привлечения инвесторов даже в условиях войны украинские власти принимают решения, позволяющие провести реформы и либерализовать энергетический рынок.

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Энергетическая стратегия предусматривает несколько сценариев развития безопасности и экономики, которые зависят от сроков окончания войны, темпов роста ВВП, демографической ситуации и интеграции Украины в Европейский Союз.

У Украины есть потенциал к 2050 году нарастить мощности ветровой генерации — до 140 ГВт, солнечной — до 94 ГВт, накопителей энергии (еnergy storage) — до 38 ГВт, атомной генерации — до 30 ГВт, ТЭЦ и биоэнергетических мощностей — до 18 ГВт, гидрогенерации до 9 ГВт.

В целом инвестиционные возможности для новых энергетических мощностей составляют $383 млрд.

В частности, ветровой генерации — $134 млрд,

солнечной — $62 млрд,

водородных технологий — $72 млрд,

energy storage — $25 млрд,

атомной генерации — $80 млрд и систем передачи — $5 млрд, гидроэнергетики — $4,5 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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