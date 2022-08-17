Эмиссия гривны может достичь 60 млрд грн в месяц — ОП — Finance.ua
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Эмиссия гривны может достичь 60 млрд грн в месяц — ОП

Валюта
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Эмиссия гривны может достичь 60 млрд грн в месяц — ОП
Эмиссия гривны может достичь 60 млрд грн в месяц — ОП
В офисе президента назвали допустимый объем эмиссии гривны. Эмиссия гривны при определенных условиях может достигать 30-60 млрд грн в месяц.
Об этом в интервью Forbes Украина рассказал заместитель руководителя офиса Ростислав Шурма.
По его словам, такую эмиссию Украина может разрешить при сбалансированности экспортно-импортных операций, решении вопроса с выплатой госдолга и существенной поддержкой международных партнеров.

Что будет с курсом валют в Украине 🧐

«Это диапазон, который не будет создавать проблемы. К примеру, мы разблокировали ситуацию с зерном, далее — благодаря сбору в 10% на валютные операции уберем $1–2 млрд спекулятивного спроса на валюту. Если уровень поддержки партнеров сохранится, то это означает, что платежный баланс выровняется, то есть мы сможем обеспечить поддержку бюджета более чем в 30 млрд грн в месяц без значительных рисков для валюты», — сказал Шурма.
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НБУ закладывает на второе полугодие 2022 эмиссию гривны в размере 180 млрд грн, по 30 млрд грн в месяц, заявлял ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
По словам Николайчука, 180 млрд грн — тот объем финансирования, который, по мнению НБУ, является контролируемым и приведет к контролируемым последствиям, которые регулятор учитывает в своем базовом сценарии.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк уже напечатал 225 млрд грн из правительственного плана в 400 млрд грн на 2022 год, поэтому обещает равномерно эмитировать новую гривну для финансирования дефицита бюджета до конца года;
  • разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Фінансовий клуб
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