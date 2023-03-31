Эмираты аннулировали лицензию российского филиала МТС Банка — Finance.ua

Эмираты аннулировали лицензию российского филиала МТС Банка Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

Эмираты аннулировали лицензию российского филиала МТС Банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов аннулирует лицензию для филиала российского МТС Банка, попавшего под санкции Великобритании и США в феврале.

Об этом сообщает Reuters

«Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов нового статуса МТС Банка и с учетом санкционных рисков, связанных с банком», — говорится в заявлении центрального банка.

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Операции банка, имеющего лицензию в эмирате Абу-Даби, будут прекращены в течение шести месяцев.

Во время процесса свертывания деятельности филиала будет запрещено открывать новые счета или проводить транзакции, кроме погашения предыдущих обязательств. Только для этой цели филиал сможет использовать платежные системы центрального банка.

МТС Банк является финтех-подразделением крупнейшего российского мобильного оператора «Мобильные ТелеСистемы».

Напомним, в Швейцарии вынесли судебный приговор четырем банкам, которые помогали близкому другу российского президента Владимиру Путину Сергею Ролдугину переводить миллионы франков через швейцарские банковские счета.

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Укрінформ По материалам:

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