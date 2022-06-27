Эмбарго на импорт золота лишит рф 19 миллиардов долларов ежегодно — Блинкен Сегодня 11:16 — Мир

Эмбарго на импорт золота лишит рф 19 миллиардов долларов ежегодно — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение запрета на импорт российского золота лишит рф возможности получать 19 миллиардов долларов в год.

Об этом он сказал в интервью CNN, стенограмму которого обнародовали на сайте Госдепартамента.

"Санкции уже имели драматический эффект. Во-первых, возьмем золото, то, о чем мы объявляем. Это второй по доходности экспорт россии после энергоносителей — около 19 миллиардов долларов в год — и большая часть приходится на страны G7. Поэтому обрезать это, лишая доступа к примерно 19 миллиардам долларов дохода в год, это важно.

Но кроме этого, все, что мы делали с самого начала — во введении этих беспрецедентных санкций и экспортного контроля — оказывает глубокое влияние на россию. Несмотря на то, что она получает доход от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Она не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок", — заявил Блинкен.

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«Мы уже видим прогнозы, что российская экономика упадет на 8-15% в следующем году. Рубль удерживается искусственно большими затратами. Тысяча компаний, крупных международных компаний, покинули россию. россияне больше не могли покупать то, что они привыкли покупать. Уровень жизни россиян падает», — добавил чиновник.

Он отмечает, что все это дает эффект немедленно, но также имеет кумулятивный эффект.

«Мы наблюдаем отток мозгов из России — выехали 200 000 россиян, среди них самые образованные, работающие в некоторых из самых важных отраслей. Многие иностранцы, работающие в этих же отраслях, уехали. Все это со временем накапливается, накапливается, накапливается», — резюмировал Блинкен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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