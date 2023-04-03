Электронный рецепт: в Минздраве развеяли мифы о нововведении — Finance.ua

Электронный рецепт: в Минздраве развеяли мифы о нововведении Сегодня 13:32 — Личные финансы

Электронный рецепт: в Минздраве развеяли мифы о нововведении

В Украине с 1 апреля для приобретения рецептурных лекарственных препаратов прилагается цифровой инструмент — «е-рецепт».

Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.

Там отметили, что у украинцев осталось много вопросов на этот счет, поэтому решили ответить на главные из них.

Миф № 1. На все лекарства теперь потребуется рецепт.

Нет, рецепт нужен только на рецептурное лекарство. Минздрав не меняет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и ранее подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Миф № 2. Рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту.

Нет, лекарство можно приобрести как по бумажному, так и е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее, в частности, и при регулярном приеме лекарств.

Миф № 3. При отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарство.

При отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.