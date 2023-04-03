Электронный рецепт: в Минздраве развеяли мифы о нововведении — Finance.ua
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Электронный рецепт: в Минздраве развеяли мифы о нововведении

Личные финансы
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Электронный рецепт: в Минздраве развеяли мифы о нововведении
Электронный рецепт: в Минздраве развеяли мифы о нововведении
В Украине с 1 апреля для приобретения рецептурных лекарственных препаратов прилагается цифровой инструмент — «е-рецепт».
Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.
Там отметили, что у украинцев осталось много вопросов на этот счет, поэтому решили ответить на главные из них.
Миф № 1. На все лекарства теперь потребуется рецепт.
Нет, рецепт нужен только на рецептурное лекарство. Минздрав не меняет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и ранее подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Миф № 2. Рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту.
Нет, лекарство можно приобрести как по бумажному, так и е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее, в частности, и при регулярном приеме лекарств.
Миф № 3. При отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарство.
При отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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