Электронное свидетельство о регистрации авто: как его получить — Finance.ua

Электронное свидетельство о регистрации авто: как его получить Сегодня 16:34 — Личные финансы

Электронное свидетельство о регистрации авто: как его получить

Оплата за услуги, кошелек, документы и еще множество сервисов в одном гаджете. Сегодня смартфон стал незаменимым аксессуаром и помощником, который всегда под рукой. Особенно удобно использовать цифровые документы, с которыми ничего не случится, ведь их невозможно потерять или повредить. Речь идет о цифровом свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

свидетельство о регистрации авто — это полноценная альтернатива пластиковым документам. Е-свидетельство отображается в электронных сервисах, в частности в приложении «Дія» и в Там отмечают, что— это полноценная альтернатива пластиковым документам. Е-свидетельство отображается в электронных сервисах, в частности в приложении «Дія» и в Кабинете водителя

Как получить документ

Для получения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации авто.

При получении услуги необходимо уведомить администратора о намерении получить свидетельство исключительно в электронном формате без пластикового бланка. Документ будет содержать серию и номер.

Однако электронные документы действительны только на территории Украины.

Также при обращении в сервисный центр МВД нужно взять с собой паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства.

Примерная стоимость: 350 грн — административная услуга, 350 грн — номерной знак. Более подробная информация доступна по 350 грн — административная услуга, 350 грн — номерной знак. Более подробная информация доступна по ссылке

Читайте также Лидеры среди стран по ДТП с участием украинских водителей (инфографика)

Часто при перерегистрации авто в «Дія» новые владельцы заказывают электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке. Если же он изъявит желание получить пластиковый документ — необходимо обратиться в сервисный центр МВД и осуществить перерегистрацию. Обращаем внимание, что в цифровых сервисах отображаются также копии документов, изготовленных на пластиковом бланке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.