Электронное свидетельство о регистрации авто: как его получить — Finance.ua

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Электронное свидетельство о регистрации авто: как его получить

Личные финансы
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Электронное свидетельство о регистрации авто: как его получить
Электронное свидетельство о регистрации авто: как его получить
Оплата за услуги, кошелек, документы и еще множество сервисов в одном гаджете. Сегодня смартфон стал незаменимым аксессуаром и помощником, который всегда под рукой. Особенно удобно использовать цифровые документы, с которыми ничего не случится, ведь их невозможно потерять или повредить. Речь идет о цифровом свидетельстве о регистрации транспортного средства.
Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Там отмечают, что свидетельство о регистрации авто — это полноценная альтернатива пластиковым документам. Е-свидетельство отображается в электронных сервисах, в частности в приложении «Дія» и в Кабинете водителя.

Как получить документ

  • Для получения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации авто.
  • При получении услуги необходимо уведомить администратора о намерении получить свидетельство исключительно в электронном формате без пластикового бланка. Документ будет содержать серию и номер.
Однако электронные документы действительны только на территории Украины.
  • Также при обращении в сервисный центр МВД нужно взять с собой паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства.
Примерная стоимость: 350 грн — административная услуга, 350 грн — номерной знак. Более подробная информация доступна по ссылке.
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Часто при перерегистрации авто в «Дія» новые владельцы заказывают электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке. Если же он изъявит желание получить пластиковый документ — необходимо обратиться в сервисный центр МВД и осуществить перерегистрацию. Обращаем внимание, что в цифровых сервисах отображаются также копии документов, изготовленных на пластиковом бланке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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