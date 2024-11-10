Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой — Finance.ua

Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой Сегодня 16:02 — Личные финансы

Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой, Фото: freepik

Государственная миграционная служба предлагает удобную возможность записи в электронную очередь для получения услуг. Это позволяет значительно сократить время ожидания и запланировать визит.

Об этом сообщили в МВД Украины.

При записи в электронную очередь вы можете произвести оплату услуги онлайн. Если у вас изменятся планы, отменять свою запись не нужно — это произойдет автоматически.

Пошаговая инструкция

Перейдите на официальный сайт Государственной миграционной службы и найдите раздел «Электронная очередь»;

выберите категорию услуги, которая вам нужна;

укажите место, дату и время получения услуги;

добавьте свои контактные данные, после чего вы получите SMS-сообщение с информацией о номере в очереди;

оплатите обязательный платеж во время регистрации в электронной очереди, в любом банке или через терминал в помещении ГМС;

получите услугу, обратившись в выбранное отделение ГМС с документами в указанное время.

В МВД отметили, что система электронной очереди не допускает опозданий.

Электронная запись позволяет значительно сократить время ожидания и заранее спланировать свой визит.

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