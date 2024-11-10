Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой — Finance.ua

Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой
Государственная миграционная служба предлагает удобную возможность записи в электронную очередь для получения услуг. Это позволяет значительно сократить время ожидания и запланировать визит.
Об этом сообщили в МВД Украины.
При записи в электронную очередь вы можете произвести оплату услуги онлайн. Если у вас изменятся планы, отменять свою запись не нужно — это произойдет автоматически.
Пошаговая инструкция
- Перейдите на официальный сайт Государственной миграционной службы и найдите раздел «Электронная очередь»;
- выберите категорию услуги, которая вам нужна;
- укажите место, дату и время получения услуги;
- добавьте свои контактные данные, после чего вы получите SMS-сообщение с информацией о номере в очереди;
- оплатите обязательный платеж во время регистрации в электронной очереди, в любом банке или через терминал в помещении ГМС;
- получите услугу, обратившись в выбранное отделение ГМС с документами в указанное время.
В МВД отметили, что система электронной очереди не допускает опозданий.
Электронная запись позволяет значительно сократить время ожидания и заранее спланировать свой визит.
Напомним, к Единому порталу сообщений разоблачителей присоединилось более 7,5 тысяч организаций и поступило более 4 тыс. сообщений. В НАПК рассказали, как организациям подключиться к порталу разоблачителей коррупции.
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