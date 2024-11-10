Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой

Личные финансы
33
Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой
Электронная запись в ГМС: как воспользоваться услугой, Фото: freepik
Государственная миграционная служба предлагает удобную возможность записи в электронную очередь для получения услуг. Это позволяет значительно сократить время ожидания и запланировать визит.
Об этом сообщили в МВД Украины.
При записи в электронную очередь вы можете произвести оплату услуги онлайн. Если у вас изменятся планы, отменять свою запись не нужно — это произойдет автоматически.

Пошаговая инструкция

  • Перейдите на официальный сайт Государственной миграционной службы и найдите раздел «Электронная очередь»;
  • выберите категорию услуги, которая вам нужна;
  • укажите место, дату и время получения услуги;
  • добавьте свои контактные данные, после чего вы получите SMS-сообщение с информацией о номере в очереди;
  • оплатите обязательный платеж во время регистрации в электронной очереди, в любом банке или через терминал в помещении ГМС;
  • получите услугу, обратившись в выбранное отделение ГМС с документами в указанное время.
В МВД отметили, что система электронной очереди не допускает опозданий.
Электронная запись позволяет значительно сократить время ожидания и заранее спланировать свой визит.
Напомним, к Единому порталу сообщений разоблачителей присоединилось более 7,5 тысяч организаций и поступило более 4 тыс. сообщений. В НАПК рассказали, как организациям подключиться к порталу разоблачителей коррупции.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.