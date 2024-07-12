Электромобили запитали целый город во время блэкаута в Австралии — Finance.ua

Электромобили запитали целый город во время блэкаута в Австралии Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Электромобили запитали целый город во время блэкаута в Австралии

В Канберре, Австралия, во время сильного шторма без электроснабжения остались десятки тысяч домов. На помощь городу пришли электромобили.

Старший научный сотрудник Австралийского национального университета доктор Бьорн Штурмберг объяснил, что команда имеет парк из 51 электромобиля по всему Канберре. Они контролируют сеть и каждый раз при подключении к сети могут быстро вводить короткие вспышки энергии для восстановления баланса системы, если национальная сеть быстро теряет электроэнергию.

Это пригодилось во время сильного шторма в феврале, приведшего к масштабному обесточению. Эти «батареи на колесах» смогли дать резерв, необходимый для реагирования служб: транспортные средства подавали электроэнергию в течение десяти минут. По словам исследователя, февральское событие стало первым реальным испытанием этой системы.

«У нас был автопарк из 51 электромобиля, который не сравнится с крупнейшим угольным генератором в Виктории. Из них [16 транспортных средств], подключенных, отреагировали именно так, как было назначено, и они обеспечили чуть более 100 киловатт электроэнергии обратно в сеть, что способствовало перебалансированию спроса и предложения в национальной сети», — говорит Штурмберг в комментарии ABC

Исследователь отмечает, что если бы 100 000 электромобилей, проданных в Австралии в прошлом году, могли при необходимости возвращать электроэнергию в национальную сеть, они обеспечивали бы примерно столько же электроэнергии, сколько нужно всей Австралийской столичной территории и Нового Южного Уэльса.

Читайте также: Какие варианты автономного электропитания существуют и какой выбрать

«Могло бы быть что-то вроде уведомлений от автопроизводителей всем их автомобилям о том, что «Ой, у нас такое событие раз в пять лет, давайте просто прекратим зарядку на полчаса, а потом вернемся к тому, что делали», — добавляет он.

Местные власти считают, что такая система может открыть новые возможности для страны, снизить счета за электроэнергию и помочь быстрее закрыть угольные и газовые электростанции.

Build Portal По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.