Electrolux полностью уходит с российского рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Electrolux полностью уходит с российского рынка

Фондовый рынок
23
Electrolux полностью уходит с российского рынка
Electrolux полностью уходит с российского рынка
Компания Electrolux объявила о своем решении покинуть россию и передать бизнес местному управлению через продажу своей российской дочерней компании.
С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Electrolux приостановила свою деятельность в россии. И вот теперь компания решилась полностью уйти из россии.
Читайте также
«Вторжение россии в Украину и последующие санкции сделали невозможным продолжение бизнеса Electrolux в стране. Решение передать российский бизнес местному управлению должно обеспечить ответственный и контролируемый выход», — отметили в компании.
По предварительным данным, из-за своего решения Electrolux терпит убытки в размере 350 млн шведских крон.
После ухода с российского рынка уже проданную технику компании Electrolux будет обслуживать отчужденная компания. Electrolux не имеет производства в россии и больше не будет поставлять в страну свою технику.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.