Electrolux полностью уходит с российского рынка — Finance.ua

Electrolux полностью уходит с российского рынка Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Electrolux полностью уходит с российского рынка

Компания Electrolux объявила о своем решении покинуть россию и передать бизнес местному управлению через продажу своей российской дочерней компании.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Electrolux приостановила свою деятельность в россии. И вот теперь компания решилась полностью уйти из россии.

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«Вторжение россии в Украину и последующие санкции сделали невозможным продолжение бизнеса Electrolux в стране. Решение передать российский бизнес местному управлению должно обеспечить ответственный и контролируемый выход», — отметили в компании.

По предварительным данным, из-за своего решения Electrolux терпит убытки в размере 350 млн шведских крон.

После ухода с российского рынка уже проданную технику компании Electrolux будет обслуживать отчужденная компания. Electrolux не имеет производства в россии и больше не будет поставлять в страну свою технику.

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