Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2 — Finance.ua
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Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2

Фондовый рынок
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Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2
Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2
Нефтегазовый гигант Shell выходит из российского проекта по производству сжиженного природного газа Сахалин-2 ни с чем после того, как Владимир Путин передал крупный объект новой операционной компании.
Об этом пишет Bloomberg.
Иностранные акционеры, в частности Shell, должны до 4 сентября подать заявку на сохранение права собственности. Shell пыталась реализовать свои 27,5% акций. Теперь они скорее всего перейдут в собственность рф.
Такое решение Shell является последним свидетельством того, что путин не позволит международным энергетическим компаниям получить крупные финансовые выгоды от выхода из рф.
Ранее в этом году Shell уже списала 27,5% акций Сахалина-2 на сумму $1,6 млрд. У компании есть контракт на получение грузов СПГ с объекта, и сейчас она оценивает «варианты в соответствии с применимыми правовыми требованиями и соглашениями», поскольку предприятие передается новому оператору.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
НВ
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