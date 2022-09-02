Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2 — Finance.ua

Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2 Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2

Нефтегазовый гигант Shell выходит из российского проекта по производству сжиженного природного газа Сахалин-2 ни с чем после того, как Владимир Путин передал крупный объект новой операционной компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Иностранные акционеры, в частности Shell, должны до 4 сентября подать заявку на сохранение права собственности. Shell пыталась реализовать свои 27,5% акций. Теперь они скорее всего перейдут в собственность рф.

Такое решение Shell является последним свидетельством того, что путин не позволит международным энергетическим компаниям получить крупные финансовые выгоды от выхода из рф.

Ранее в этом году Shell уже списала 27,5% акций Сахалина-2 на сумму $1,6 млрд. У компании есть контракт на получение грузов СПГ с объекта, и сейчас она оценивает «варианты в соответствии с применимыми правовыми требованиями и соглашениями», поскольку предприятие передается новому оператору.

НВ По материалам:

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