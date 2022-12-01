Экспорт украинского зерна через Польшу возрос на 50% — Finance.ua
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Экспорт украинского зерна через Польшу возрос на 50%

Аграрный рынок
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Экспорт украинского зерна через Польшу возрос на 50%
Экспорт украинского зерна через Польшу возрос на 50%
Каждый месяц через Польшу перевозится около 450 тысяч тонн украинского зерна, что на 50% больше, чем в середине года.
Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, передает Reuters.
«В рамках так называемых „путей солидарности“ сейчас через территорию Польши перевозится около 452 тыс. тонн зерна, что более чем на 50% больше, чем в середине года», — сказал Адамчик.
По его словам, по сравнению с октябрем прошлого года перевозки зерна за аналогичный период 2022 года возросли более чем в 16 раз.
Украина — один из ведущих мировых экспортеров зерна и масличных культур, и блокада ее портов россией после вторжения москвы в страну в феврале заставила искать альтернативные маршруты.
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После почти шестимесячной блокады три украинских порта на Черном море были разблокированы с 1 августа в рамках соглашения между москвой и Киевом при посредничестве ООН и Турции.
Но российская поддержка соглашения в последние недели колебалась настолько, что москва временно вышла из него в конце октября, что вызвало вопрос о долгосрочном будущем соглашения, которое было продлено на 120 дней в середине ноября.
Напомним, в мае Еврокомиссия представила комплекс мер, которые должны помочь Украине экспортировать 20 млн тонн зерна. План действий по созданию «Путей солидарности» также должен обеспечить Украине возможность импортировать необходимые товары.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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