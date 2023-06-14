Экспорт по зерновому коридору вырос на 65% — Finance.ua

Экспорт по зерновому коридору вырос на 65%
За прошедшую неделю через морские порты Одесской области было экспортировано 651 тыс. т агропромышленной продукции, что на 65% больше, чем за предыдущую неделю.
Об этом сообщил сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса во вторник, 13 июня.
Отмечено, что за прошедшую неделю в портах было загружено 13 судов, что на 6 единиц больше предыдущей недели. Эти суда загружены, но они еще не прошли инспекции для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее.
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В УКАБ подчеркнули, что такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних в истории работы зернового коридора. Кроме того, на прошлой неделе инспекцию на вход прошли всего 7 судов, что является критически низким показателем.
Больше всего в течение 45-й недели работы зернового коридора было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 54%), пшеницы (38%) и подсолнечного масла (7%). Агропродукция была отправлена в страны Азии (Израиль, Бангладеш, Китай и другие), Африки (Египет, Кения) и Европы (Испания).
Всего с начала работы зернового коридора с 1 августа 2022 по 11 июня 2023 Украина экспортировала 31,6 млн т продукции АПК.
Напомним, 17 мая Украина, Турция, ООН и россия договорились о продлении зернового соглашения еще на два месяца — до 18 июля. Но спустя некоторое время в ООН заявили, что зерновое соглашение полноценно не работает.
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