Экспорт по новым правилам: в Украине изменили расчет минимальных цен — Finance.ua
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Экспорт по новым правилам: в Украине изменили расчет минимальных цен

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Экспорт по новым правилам: в Украине изменили расчет минимальных цен
Экспорт по новым правилам: в Украине изменили расчет минимальных цен
Кабинет Министров внес изменения в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
Так, в перечень условий поставок, по которым определяются цены, добавлены мед, соевые бобы, семена рапса, пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и ячмень.
Кроме того, изменена методика расчета референтных цен: теперь применяется десятый процентиль вместо пятого.
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Также при определении минимальных цен не будут больше учитываться цены предыдущего месяца на товары, декларируемые по форвардным контрактам, а также цены на определенные товары, вывезенные за пределы Украины в таможенном режиме экспорта.
Нововведения также предусматривают, что минимально допустимая экспортная цена не может быть ниже минимальной цены на аналогичный товар в предыдущем месяце по тем же условиям поставки.
Напомним, Кабмин продлил на 2025 год запрет на экспорт соли, газа, золота. Правительство утвердило лицензирование экспорта и импорта товаров в 2025 году и объемы квот.
По материалам:
Finance.ua
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