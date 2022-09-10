Экспорт металла через порты принесет в 1,5 больше валюты, чем экспорт зерна, — эксперт — Finance.ua
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Экспорт металла через порты принесет в 1,5 больше валюты, чем экспорт зерна, — эксперт

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Открытие морских портов для экспорта металлургической продукции обеспечило бы страну валютной выручкой и помогло стабилизировать курс гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова в интервью GMK.
«Это (открытие портов, — ред.) стало бы без преувеличения прорывом. Возобновление экспорта по морю выгодно прежде всего для нашей экономики: отправка металлопродукции на внешние рынки дает более чем в 1,5 раза больше валюты, чем аграрная продукция, которую начали вывозить в рамках „зернового соглашенич“». Открытие портов для грузов ГМК позволит также стабилизировать курс гривны, поскольку, по предварительным подсчетам, обеспечит приток в страну дополнительно $600 млн ежемесячно", — подчеркнул Каленков.
Он также подчеркнул: кризис в области ГМК, который уже привел к закрытию ряда предприятий и переводу работников в простой, во многом связан именно с логистикой и удорожанием транспортных услуг в 4-6 раз. Открытие портов для экспорта металла не только стабилизирует курс гривны, но и поможет металлургическим предприятиям возобновить работу и вернуть людей из вынужденных отпусков. Все, что нужно для этого — проактивная позиция украинской власти.
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«Должна вестись эффективная дипломатическая работа с украинской стороны. Ведь, например, неоднократно заявлявшая о готовности быть посредником в переговорах Турция — точно заинтересована в возобновлении морских поставок продукции ГМК из Украины», — убежден Каленков.
Напомним, ранее металлурги предоставили цифры, согласно которым разблокировка портов для экспорта металла обеспечит Украине несколько миллиардов долларов валютных поступлений до конца года. В целом в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках страна получит 8-10 млрд долларов валютной выручки в год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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