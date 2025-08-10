Интерес к IT снижается: какие тренды вступительной кампании 2025 — Finance.ua

Интерес к IT снижается: какие тренды вступительной кампании 2025 Сегодня 13:37

По данным ЕГЕБО , популярность специальностей, связанных с ІТ, продолжает снижаться.

Об этом пишет DOU.

В этом году поступающие подали на них 114 248 заявлений против 124 205 заявлений в 2024 году (-8%). Однако темпы падения снизились: в 2024 году было на 24% меньше заявлений, чем в 2023 году.

По сравнению с 2023 годом количество заявлений на все ІТ-специальности меньше. В 2024—2025 годах количество выпускников школ, планирующих поступать в украинские университеты, уменьшилось.

В 2025 году тройка самых популярных среди абитуриентов специальностей с наибольшим количеством заявлений следующая:

«Менеджмент» (68 274 заявления),

«Филология» (55 786 заявлений)

«Психология» (54451 заявление).

Среди 10 специальностей с наибольшим количеством заявлений, как и в прошлом году, оказались три ІТ:

«Компьютерные науки» — поступающие в этом году подали в общей сложности 31 277 заявлений (шестое место среди всех специальностей);

«Инженерия программного обеспечения» — 22 242 заявления (девятое место);

«Кибербезопасность и защита информации» — 20 354 (десятое).

В двадцатку самых популярных вошла также «Компьютерная инженерия», но количество заявлений здесь заметно меньше: 9705 (на 19-м месте).

В пятерку самых популярных в этом году попали «Маркетинг» (37 029 заявлений) и «Экономика и международные экономические отношения» (33 362 заявления).

Стоит отметить, что количество заявлений не равно количеству абитуриентов, ведь каждый абитуриент мог подать до 15 заявлений в разные университеты или специальности: до пяти заявлений на бюджет и до десяти — на контракт.

