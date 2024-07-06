Экспорт IT-услуг в мае снизился на 5% по сравнению с прошлым годом (инфографика) — Finance.ua
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Экспорт IT-услуг в мае снизился на 5% по сравнению с прошлым годом (инфографика)

Казна и Политика
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Экспорт IT-услуг в мае снизился на 5% по сравнению с прошлым годом (инфографика)
Экспорт IT-услуг в мае снизился на 5% по сравнению с прошлым годом (инфографика)
Экспорт IT-услуг Украины в мае 2024 года снизился на 5% по сравнению с маем прошлого года, достигнув $560 млн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
ІТ — один из важнейших экспортных секторов Украины. По итогам 2023 года он принес $6,7 млрд. По сравнению с апрелем этого года объемы экспорта IT-услуг выросли на 2,8%.
В январе-мае выручка составила $2,7 млрд, что на 3,9% меньше по сравнению с январем-маем 2023-го ($2,8 млрд).
Инфографика: Forbes.
Инфографика: Forbes.
Самый высокий уровень экспорта IT-услуг за последние 12 месяцев был зафиксирован в декабре 2023 года — $611 млн, самый низкий — в январе 2024-го — $508 млн.
До этого рекордом был февраль 2022 года, когда экспорт ІТ-услуг из Украины принес $839 млн.
Напомним, медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако, прежде всего, благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.
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По материалам:
Forbes.ua
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