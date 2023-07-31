Экспорт IT-услуг из Украины продолжает уменьшаться — Finance.ua
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Экспорт IT-услуг из Украины продолжает уменьшаться

Фондовый рынок
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Экспорт IT-услуг из Украины продолжает уменьшаться
Экспорт IT-услуг из Украины продолжает уменьшаться
В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил $3,38 млрд. При этом, согласно данным Национального банка Украины, показатель июня этого года составляет $573 млн.
Об этом сообщают в IT Ukraine Association.
«В текущей ситуации рост ІТ-индустрии по результатам полугода был бы чудом. В то же время, положительный сценарий — сохранение объемов экспорта и прекращение падения экспортных показателей ІТ-услуг, к сожалению, тоже не произошло. Итак, по результатам полугода мы фиксируем тренд на снижение объемов экспорта украинского ІТ», — прокомментировал исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк.
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Как сообщала IT Ukraine Association со ссылкой на НБУ, в первом квартале 2023 года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с таким же периодом 2022 года и составил $1,68 млрд. По результатам 2022 года ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере $7,35 млрд. Налоги за 2022 год составили 32,2 млрд гривен.
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«Наша ІТ индустрия сохранила экспертизу и кадры в Украине, но чтобы сохранить конкурентные преимущества на глобальном рынке, этого недостаточно, поэтому компании вынуждены развивать зарубежные офисы, чтобы сохранить существующих и привлекать новых клиентов. Но, при этом, в Украине ІТ-компании активно инвестируют в новые разработки в сфере defence-tech и кибербезопасности. Хотя такие проекты и не дают прироста экспортных показателей бюджета, но делают гораздо больше — создают новые уникальные продукты на будущее и помогают защищать нашу страну сегодня», — добавил Константин Васюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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