Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато — Finance.ua

Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато Сегодня 17:42 — Казна и Политика

Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато

В первом квартале 2023 года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с таким же периодом 2022 года и составил $1,68 млрд. Доля IT в экспорте услуг за первый квартал года составляет 43%.

Об этом сообщает IT Ukraine Association, ссылаясь на данные НБУ.

По словам исполнительного директора Ассоциации Константина Васюка, снижение обусловлено двумя факторами:

В предыдущие годы отрасль росла сверхвысокими темпами. Каждый первый квартал нового года традиционно имеет падение по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

«Но результаты ежеквартального экспорта IT-услуг из Украины в 2022-2023 годах свидетельствуют, что отрасль зашла на „флэт“, то есть рост остановился, а существенное падение не началось», — пояснил он.

По наблюдениям Ассоциации, похожая ситуация имела место в 2014 году, когда IT-сектор также демонстрировал падение на 26% и удерживал позиции в $350-400 млн ежеквартально. При этом в 2016 году IT-сектор возобновил рост, и к 2022 году его темпы уже достигали 20% ежегодно.

Инфографика: IT Ukraine Association

Dou По материалам:

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