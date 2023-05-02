Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато — Finance.ua
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Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато

Казна и Политика
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Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато
Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато
В первом квартале 2023 года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с таким же периодом 2022 года и составил $1,68 млрд. Доля IT в экспорте услуг за первый квартал года составляет 43%.
Об этом сообщает IT Ukraine Association, ссылаясь на данные НБУ.
По словам исполнительного директора Ассоциации Константина Васюка, снижение обусловлено двумя факторами:
  1. В предыдущие годы отрасль росла сверхвысокими темпами.
  2. Каждый первый квартал нового года традиционно имеет падение по сравнению с первым кварталом предыдущего года.
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«Но результаты ежеквартального экспорта IT-услуг из Украины в 2022-2023 годах свидетельствуют, что отрасль зашла на „флэт“, то есть рост остановился, а существенное падение не началось», — пояснил он.
По наблюдениям Ассоциации, похожая ситуация имела место в 2014 году, когда IT-сектор также демонстрировал падение на 26% и удерживал позиции в $350-400 млн ежеквартально. При этом в 2016 году IT-сектор возобновил рост, и к 2022 году его темпы уже достигали 20% ежегодно.
Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато
Экспорт IT услуг снизился на 16%. В IT Ukraine Association говорят, что отрасль вышла на плато
Инфографика: IT Ukraine Association

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По материалам:
Dou
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