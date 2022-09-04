Эксперты рассказали, как вычислить реальный пробег авто — Finance.ua

Эксперты рассказали, как вычислить реальный пробег авто Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

Эксперты рассказали, как вычислить реальный пробег авто

Большое количество автомобилей, которые сегодня можно встретить на украинском вторичном рынке, имеют скрученный пробег. Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание во время осмотра машины, чтобы не быть обманутым.

Первое, что необходимо обязательно осмотреть в подержанном автомобиле, это тормозные диски. Будущего автовладельца должна заинтересовать степень их износа. Эта деталь обычно рассчитана на 80–120 тыс. км пробега. Если тормозные диски выглядят изрядно потрепанными, то пробег такого авто никак не может составить менее 100 тыс. км.

Читайте также В июне на одну регистрацию нового авто пришлось 29 ввезенных машин с пробегом: какие авто в лидерах

Второй момент — осмотр кузова. Насторожить покупателя должны сколы и царапины, а также трещины на лобовом стекле.

Далее идет состояние салона автомобиля. Руль, педали и селектор коробки у многих машин начинают стираться уже через 50 тыс. км. Через 100 тыс. км пробега наступает активный процесс шелушения кожи в салоне авто, а также появления на ней трещин.

Наиболее действенный способ определения пробега — проверка машины с помощью специальной базы или сканера. Если продавец от этой процедуры начинает отказываться, этот автомобиль не стоит рассматривать для покупки.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.