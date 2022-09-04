Эксперты рассказали, как вычислить реальный пробег авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты рассказали, как вычислить реальный пробег авто

Технологии&Авто
14
Эксперты рассказали, как вычислить реальный пробег авто
Эксперты рассказали, как вычислить реальный пробег авто
Большое количество автомобилей, которые сегодня можно встретить на украинском вторичном рынке, имеют скрученный пробег. Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание во время осмотра машины, чтобы не быть обманутым.
Первое, что необходимо обязательно осмотреть в подержанном автомобиле, это тормозные диски. Будущего автовладельца должна заинтересовать степень их износа. Эта деталь обычно рассчитана на 80–120 тыс. км пробега. Если тормозные диски выглядят изрядно потрепанными, то пробег такого авто никак не может составить менее 100 тыс. км.
Читайте также
Второй момент — осмотр кузова. Насторожить покупателя должны сколы и царапины, а также трещины на лобовом стекле.
Далее идет состояние салона автомобиля. Руль, педали и селектор коробки у многих машин начинают стираться уже через 50 тыс. км. Через 100 тыс. км пробега наступает активный процесс шелушения кожи в салоне авто, а также появления на ней трещин.
Наиболее действенный способ определения пробега — проверка машины с помощью специальной базы или сканера. Если продавец от этой процедуры начинает отказываться, этот автомобиль не стоит рассматривать для покупки.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.