Эксперты прогнозируют спад крупнейшей экономики Европы — Finance.ua

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Эксперты прогнозируют спад крупнейшей экономики Европы

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Эксперты прогнозируют спад крупнейшей экономики Европы
Эксперты прогнозируют спад крупнейшей экономики Европы
Экономика Германии по итогам текущего года покажет спад на 0,6%, хотя еще весной исследование показывало рост в 0,3%.
Причина прогнозируемого снижения ВВП, по словам заместителя председателя Института экономических исследований Лейбница Оливера Холтемеллера, заключается в том, что «промышленность и частное потребление возобновляются медленнее, чем ожидалось», сообщает BILD на русском языке.
Как говорится в материале, пять институтов экономических исследований Германии провели совместное исследование и пришли к выводу, что на немецкую экономику оказывает давление политическая неопределенность, на фоне которой объемы производства не возобновляются.
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Однако эксперты считают, что в следующем году рост ВВП должен составить 1,3%. В этом году уровень инфляции в ФРГ, как ожидают аналитики, остановится на отметке в 6,1%, но в следующем году он должен снизиться до 2,6%. Исследователи прогнозируют уровень инфляции в 1,9% на 2025 год.

Справка Finance.ua:

  • 8 мая мая 2023 года вслед за первой экономикой мира еще одна страна оказалась в шаге от рецессии. Промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что явилось самым большим месячным снижением с 2020 года.
  • Кроме того, в мае 2023 г. сообщалось о том, что экономика Германии вошла в техническую рецессию. Среди европейских стран в 2023 году рецессия ожидалась только в Германии и Великобритании.
  • ВВП Германии в первом квартале 2023 г. сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца и страна вошла в техническую рецессию. Министр финансов страны Кристиан Линднер подтвердил эту информацию, отметив при этом: «Данные по ВВП Германии показали удивительно негативные сигналы». По его словам, по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста.
По материалам:
УНІАН
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