10-летние облигации Германии достигли пика доходности — Finance.ua

10-летние облигации Германии достигли пика доходности Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

10-летние облигации Германии достигли пика доходности

Доходность 10-летних облигаций Германии выросла до 2,8% на конец сентября, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, поскольку трейдеры приходят к выводу, что ведущим центральным банкам придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, чтобы сдерживать инфляцию.

Европейский центральный банк недавно провел 10-е подряд повышение ставок, что указывает на потенциальную паузу в его политике ужесточения, в то время как ФРС удерживает ставки на 22-летнем максимуме, но предполагает возможность дополнительного повышения ставок.

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Отмечается, что между тем инвесторы ожидают европейские данные по инфляции, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Хотя базовые показатели инфляции, как ожидается, продолжат снижаться, они могут снова возрасти из-за повышения цен на нефть, говорят аналитики.

Напомним, отныне иностранные инвесторы-физлица могут онлайн покупать украинские ОВГЗ.

На данный момент возможность покупать ОВГЗ онлайн имеют граждане стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля, Австралии, Японии и других. Регистрация инвесторов из некоторых стран может потребовать больше времени из-за разницы в правовом поле разных стран и особенностей работы их мобильных операторов.

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Фінансовий клуб По материалам:

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