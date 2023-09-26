10-летние облигации Германии достигли пика доходности — Finance.ua
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10-летние облигации Германии достигли пика доходности

Фондовый рынок
30
10-летние облигации Германии достигли пика доходности
10-летние облигации Германии достигли пика доходности
Доходность 10-летних облигаций Германии выросла до 2,8% на конец сентября, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, поскольку трейдеры приходят к выводу, что ведущим центральным банкам придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, чтобы сдерживать инфляцию.
Об этом пишет Trading Economics.
Европейский центральный банк недавно провел 10-е подряд повышение ставок, что указывает на потенциальную паузу в его политике ужесточения, в то время как ФРС удерживает ставки на 22-летнем максимуме, но предполагает возможность дополнительного повышения ставок.
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Отмечается, что между тем инвесторы ожидают европейские данные по инфляции, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Хотя базовые показатели инфляции, как ожидается, продолжат снижаться, они могут снова возрасти из-за повышения цен на нефть, говорят аналитики.
Напомним, отныне иностранные инвесторы-физлица могут онлайн покупать украинские ОВГЗ.
На данный момент возможность покупать ОВГЗ онлайн имеют граждане стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля, Австралии, Японии и других. Регистрация инвесторов из некоторых стран может потребовать больше времени из-за разницы в правовом поле разных стран и особенностей работы их мобильных операторов.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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