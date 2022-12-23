Эксперты прогнозируют снижение цен на топливо в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты прогнозируют снижение цен на топливо в Украине

Личные финансы
91
Цены на топливо в Украине до конца 2022 года могут снизиться на фоне снижения спроса и относительно низких цен на нефть.
Так считает основатель группы «Прайм» Дмитрий Лёушкин.
По его словам, в нашей стране несколько вырос спрос на бензин, из-за его активного использования в качестве топлива для генераторов. Впрочем, больших проблем с поставками бензина в Украине пока нет.
Читайте также
«Я думаю, что до второй декады декабря ситуация все еще будет несколько напряженной, и цены на рынке будут оставаться стабильными. Затем мы ожидаем снижение цен на бензин и дизельное топливо в диапазоне от 1 грн/л до 3 грн/л, в основном это будет происходить из-за снижения цен на нефть, которое мы наблюдали на прошлой неделе (5-11 декабря)», — сообщил Лёушкин.
Место для вашей рекламы
Аналитик профильного издания «НефтеРынок» Александр Сиренко также считает, что до конца текущего года цены на топливо в Украине снизятся. По его мнению, на рынке автогаза также ожидается снижение цен.
Ранее Сергей Куюн, директор консалтинговой группы «А-95», заявил, что из-за роста количества генераторов в Украине спрос на топливо может возрасти на 15%.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.