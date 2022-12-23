Эксперты прогнозируют снижение цен на топливо в Украине — Finance.ua

Эксперты прогнозируют снижение цен на топливо в Украине Сегодня 19:00 — Личные финансы

Цены на топливо в Украине до конца 2022 года могут снизиться на фоне снижения спроса и относительно низких цен на нефть.

Так считает основатель группы «Прайм» Дмитрий Лёушкин.

По его словам, в нашей стране несколько вырос спрос на бензин, из-за его активного использования в качестве топлива для генераторов. Впрочем, больших проблем с поставками бензина в Украине пока нет.

«Я думаю, что до второй декады декабря ситуация все еще будет несколько напряженной, и цены на рынке будут оставаться стабильными. Затем мы ожидаем снижение цен на бензин и дизельное топливо в диапазоне от 1 грн/л до 3 грн/л, в основном это будет происходить из-за снижения цен на нефть, которое мы наблюдали на прошлой неделе (5-11 декабря)», — сообщил Лёушкин.

Аналитик профильного издания «НефтеРынок» Александр Сиренко также считает, что до конца текущего года цены на топливо в Украине снизятся. По его мнению, на рынке автогаза также ожидается снижение цен.

Ранее Сергей Куюн, директор консалтинговой группы «А-95», заявил, что из-за роста количества генераторов в Украине спрос на топливо может возрасти на 15%.

MMR По материалам:

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