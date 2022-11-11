Как менялась средняя стоимость бензина, газа и дизеля в 2021-2022 годах (инфографика) — Finance.ua

Как менялась средняя стоимость бензина, газа и дизеля в 2021-2022 годах (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

После весенне-летнего дефицита топлива, вызванного ударами россии по нефтеперерабатывающим заводам, а также стремительного роста цен из-за кризиса и отмены госрегулирования, ситуация нормализовалась. Украина смогла перестроить рынок топлива и насытить его ресурсом, а цены на АЗС стабилизировались и в ближайшее время, как говорят эксперты, не будут расти.

В начале 2021 бензин марки А-95 стоил 25,66 грн за литр. В феврале-марте было самое существенное подорожание за год — на 6% и 5,4% соответственно. В июне средняя цена литра А-95 составила 29,27 грн, в августе — 30,31 грн.

После небольшого снижения средней цены в сентябре бензин снова начал дорожать: в октябре литр А-95 в среднем стоил 30,9 грн, в ноябре — 31,77 грн. В декабре средняя цена упала на 4% — до 30,47 грн.

Похожая динамика изменения стоимости была в прошлом году у дизельного топлива. В январе 2021 года литр дизеля стоил в среднем 24,84 грн. К апрелю его стоимость выросла до 28,08 грн. Летом дизельное топливо стоило в среднем 27,6-28,3 грн.

В октябре-ноябре средняя стоимость дизеля росла на 4%, в декабре цена упала до 29,61 грн/литр.

Средняя стоимость газа на АЗС за прошлый год выросла примерно на 6,5 грн. В январе газ стоил 12,67 грн, в феврале подорожал на целых 15% — до 14,58 грн, в марте средняя стоимость выросла еще на 7,1% — до 15,62 грн.

Следующее ощутимое подорожание было на 9% в августе. К концу года цена газа постепенно выросла до 19,13 грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и без фото.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.